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"Путину понравится". В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 09.10.2023 (обновлено: 07:29 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901391482.html
"Путину понравится". В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины
"Путину понравится". В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины - РИА Новости, 09.10.2023
"Путину понравится". В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины
Альянс сторонников Украины на Западе начинает давать трещины, в то время как Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидалось, об этом пишет... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:00
2023-10-09T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Альянс сторонников Украины на Западе начинает давать трещины, в то время как Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидалось, об этом пишет немецкая газета Zeit."Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось &lt;…&gt;. Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки", — говорится в публикации.Как отмечает издание, нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной техники уже позволила России выиграть время, в то время как западные эксперты еще с начала СВО предупреждали о готовности Москвы воспользоваться любой задержкой, чтобы адаптироваться к ситуации.&quot;Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности&quot;, — говорится в материале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231009/zelenskiy-1901390151.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
"Путину понравится". В Германии раскрыли смертельную комбинацию для Украины

Zeit: альянс сторонников Украины дает трещины, пока Россия копит оружие

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Альянс сторонников Украины на Западе начинает давать трещины, в то время как Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидалось, об этом пишет немецкая газета Zeit.
"Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось <…>. Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной техники уже позволила России выиграть время, в то время как западные эксперты еще с начала СВО предупреждали о готовности Москвы воспользоваться любой задержкой, чтобы адаптироваться к ситуации.
«

"Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности", — говорится в материале.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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