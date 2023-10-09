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Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов - РИА Новости, 09.10.2023
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Удмуртская Республика
 
18:34 09.10.2023 (обновлено: 18:37 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов - РИА Новости, 09.10.2023
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
Хлеборобы Удмуртии завершили уборку зерна, собрав более 600 тысяч тонн зерновых и обеспечив жителей региона хлебом, сообщил глава республики Александр Бречалов... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:34
2023-10-09T18:37
удмуртская республика
общество
алнашский район
можгинский район
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Хлеборобы Удмуртии завершили уборку зерна, собрав более 600 тысяч тонн зерновых и обеспечив жителей региона хлебом, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. &quot;Зерно в закромах. Уборка закончена. Наши хлеборобы этой осенью собрали больше 615 тысяч тонн зерна&quot;,- написал Бречалов.По его данным, средняя урожайность по республике составила 20,1 центнера с гектара - ниже, чем в прошлом году, из-за поздних заморозков и засухи. "Но себя зерном наши сельхозпредприятия обеспечили полностью",- добавил Бречалов. Глава Удмуртии отметил, что больше всех зерна заготовили в Алнашском районе — 60 тысяч тонн, в Можгинском районе – 58 тысяч тонн и Вавожском районе – 41 тысячу тонн. "На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Спасибо за работу!" - написал Бречалов.
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алнашский район
можгинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, алнашский район, можгинский район, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Алнашский район, Можгинский район, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкУборка зерна
Уборка зерна - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Уборка зерна. Архивное фото
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Хлеборобы Удмуртии завершили уборку зерна, собрав более 600 тысяч тонн зерновых и обеспечив жителей региона хлебом, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
«

"Зерно в закромах. Уборка закончена. Наши хлеборобы этой осенью собрали больше 615 тысяч тонн зерна",- написал Бречалов.

По его данным, средняя урожайность по республике составила 20,1 центнера с гектара - ниже, чем в прошлом году, из-за поздних заморозков и засухи.
«
"Но себя зерном наши сельхозпредприятия обеспечили полностью",- добавил Бречалов.
Глава Удмуртии отметил, что больше всех зерна заготовили в Алнашском районе — 60 тысяч тонн, в Можгинском районе – 58 тысяч тонн и Вавожском районе – 41 тысячу тонн.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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25 сентября, 12:16
«
"На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Спасибо за работу!" - написал Бречалов.
 
Удмуртская РеспубликаОбществоАлнашский районМожгинский районАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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