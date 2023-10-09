https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов - РИА Новости, 09.10.2023
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
Хлеборобы Удмуртии завершили уборку зерна, собрав более 600 тысяч тонн зерновых и обеспечив жителей региона хлебом, сообщил глава республики Александр Бречалов... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:34
2023-10-09T18:34
2023-10-09T18:37
удмуртская республика
общество
алнашский район
можгинский район
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Хлеборобы Удмуртии завершили уборку зерна, собрав более 600 тысяч тонн зерновых и обеспечив жителей региона хлебом, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Зерно в закромах. Уборка закончена. Наши хлеборобы этой осенью собрали больше 615 тысяч тонн зерна",- написал Бречалов.По его данным, средняя урожайность по республике составила 20,1 центнера с гектара - ниже, чем в прошлом году, из-за поздних заморозков и засухи. "Но себя зерном наши сельхозпредприятия обеспечили полностью",- добавил Бречалов. Глава Удмуртии отметил, что больше всех зерна заготовили в Алнашском районе — 60 тысяч тонн, в Можгинском районе – 58 тысяч тонн и Вавожском районе – 41 тысячу тонн. "На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Спасибо за работу!" - написал Бречалов.
https://ria.ru/20230925/diztoplivo-1898464600.html
алнашский район
можгинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алнашский район, можгинский район, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Алнашский район, Можгинский район, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)