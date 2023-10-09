Рейтинг@Mail.ru
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 09.10.2023 (обновлено: 22:26 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/udary-1901621686.html
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов - РИА Новости, 09.10.2023
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:40
2023-10-09T22:26
в мире
израиль
хезболла
ливан
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901356736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e841dc917f71fe558f61ffae541fd9a.jpg
МОСКВА, 9 окт — Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Хезболлах" выпустило ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана", — говорится в публикации.Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html
https://ria.ru/20231009/gibel-1901618417.html
https://ria.ru/20231009/prezident-1901618055.html
израиль
ливан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901356736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a59645f846d0b2fe2dbe76cf31d852d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов

"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Хезболлах" выпустило ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана", — говорится в публикации.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687
Вчера, 21:37
Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.
Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане
Вчера, 21:14
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС
Вчера, 21:10
 
В миреИзраильХезболлаЛиванПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала