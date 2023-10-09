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"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов - РИА Новости, 09.10.2023
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:40
2023-10-09T21:40
2023-10-09T22:26
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МОСКВА, 9 окт — Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Хезболлах" выпустило ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана", — говорится в публикации.Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html
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в мире, израиль, хезболла, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов
МОСКВА, 9 окт — Новости.
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters
со ссылкой на источники.
"Хезболлах" выпустило ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана", — говорится в публикации.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687
Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.
Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС