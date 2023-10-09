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"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов

"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов - РИА Новости, 09.10.2023

"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов

Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:40

2023-10-09T21:40

2023-10-09T22:26

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МОСКВА, 9 окт — Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Хезболлах" выпустило ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана", — говорится в публикации.Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html

https://ria.ru/20231009/gibel-1901618417.html

https://ria.ru/20231009/prezident-1901618055.html

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в мире, израиль, хезболла, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году