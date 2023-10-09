https://ria.ru/20231009/tury-1901558099.html
Россияне начали аннулировать туры в Израиль
Россияне начали аннулировать туры в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Россияне начали аннулировать туры в Израиль
Почти все клиенты "Русского Экспресса", которые должны были отправиться в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:00
2023-10-09T17:00
2023-10-09T17:31
туризм
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти все клиенты "Русского Экспресса", которые должны были отправиться в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. "Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы все аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что туристы, находящиеся в Израиле, пока не обращались с просьбой о досрочном прерывании отдыха. "Ни в выходные, ни сегодня обращений от туристов, а их там порядка 30, не поступали. Никто не просит вывезти их раньше положенного срока", - уточнили в компании. При этом в туроператоре "Интурист" РИА Новости сообщили, что к ним запросов на аннуляцию туров в Израиль пока не поступало. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что с Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901459038.html
https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html
https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, интурист, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости - туризм
Туризм, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, Интурист, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Новости - Туризм
Россияне начали аннулировать туры в Израиль
Русский Экспресс: почти все, кто собирался в Израиль, аннулировали свои путевки
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти все клиенты "Русского Экспресса", которые должны были отправиться в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
"Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы все аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат", - сообщили в туроператоре.
Там уточнили, что туристы, находящиеся в Израиле, пока не обращались с просьбой о досрочном прерывании отдыха. "Ни в выходные, ни сегодня обращений от туристов, а их там порядка 30, не поступали. Никто не просит вывезти их раньше положенного срока", - уточнили в компании.
При этом в туроператоре "Интурист
" РИА Новости сообщили, что к ним запросов на аннуляцию туров в Израиль пока не поступало.
Эксперты сообщили, планируется ли экстренная эвакуация россиян из Израиля
Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что с Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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