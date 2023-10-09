Рейтинг@Mail.ru
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/tsivilev-1901539482.html
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета - РИА Новости, 09.10.2023
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:52
2023-10-09T15:52
кемеровская область
сергей цивилев
московский педагогический государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_5adf249209865a105c4af1951becc381.jpg
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса по итогам встречи главы региона с педагогами - победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профмастерства. "Педагогике Кузбасса не хватает квалифицированных молодых кадров. Поэтому важно, чтобы профессиональная подготовка будущих специалистов, воспитание патриотов малой родины, которые будут здесь учиться, жить и работать, начиналась с детского сада. В этом плане на системе образования лежит большая ответственность", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. "Губернатор предложил открыть в Кузбассе филиал самого престижного в стране профильного вуза — Московского педагогического государственного университета", – говорится в сообщении. Со ссылкой на педагога-психолога Президентского кадетского училища Марию Иванову отмечается, что часть выпускников педвузов увольняются уже в первый год работы. Для решения проблемы "выгорания" и оттока молодых кадров она предложила разработать и ввести региональную модель сопровождения. Также на встрече прозвучали предложения по созданию программы переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования, привлечению для работы в школах и других образовательных учреждениях студентов вузов непедагогических факультетов. Дополнительным стимулом станут региональные меры поддержки, которые Сергей Цивилев поручил разработать региональному министерству образования. "Важно прививать детям и их родителям любовь к Кузбассу, встречаться с представителями вузов и предприятий. Чтобы наши жители гордились своим регионом, знали его историю, хотели стать продолжателями славных героев-предков. Это огромная работа, которую можно сделать только сообща", – приводятся в сообщении слова губернатора. Участники встречи приняли решение о создании в регионе педагогической системы, в основе которой будет региональный компонент, состоящий из истории, краеведения и гражданственности. Также Сергей Цивилев распорядился в каждой школе обеспечить онлайн-подключение к сессиям научно-практической конференции "Развитие производственных сил Кузбасса".
https://ria.ru/20231005/soglashenie-1900693683.html
https://ria.ru/20231004/doma-1900449523.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_12322df453cb6b82b1c177091ea5a3ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев, московский педагогический государственный университет
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Московский педагогический государственный университет
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета

Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса по итогам встречи главы региона с педагогами - победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профмастерства.
"Педагогике Кузбасса не хватает квалифицированных молодых кадров. Поэтому важно, чтобы профессиональная подготовка будущих специалистов, воспитание патриотов малой родины, которые будут здесь учиться, жить и работать, начиналась с детского сада. В этом плане на системе образования лежит большая ответственность", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уголь в угольном разрезе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток
5 октября, 14:55
"Губернатор предложил открыть в Кузбассе филиал самого престижного в стране профильного вуза — Московского педагогического государственного университета", – говорится в сообщении.
Со ссылкой на педагога-психолога Президентского кадетского училища Марию Иванову отмечается, что часть выпускников педвузов увольняются уже в первый год работы. Для решения проблемы "выгорания" и оттока молодых кадров она предложила разработать и ввести региональную модель сопровождения.
Также на встрече прозвучали предложения по созданию программы переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования, привлечению для работы в школах и других образовательных учреждениях студентов вузов непедагогических факультетов. Дополнительным стимулом станут региональные меры поддержки, которые Сергей Цивилев поручил разработать региональному министерству образования.
"Важно прививать детям и их родителям любовь к Кузбассу, встречаться с представителями вузов и предприятий. Чтобы наши жители гордились своим регионом, знали его историю, хотели стать продолжателями славных героев-предков. Это огромная работа, которую можно сделать только сообща", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Участники встречи приняли решение о создании в регионе педагогической системы, в основе которой будет региональный компонент, состоящий из истории, краеведения и гражданственности. Также Сергей Цивилев распорядился в каждой школе обеспечить онлайн-подключение к сессиям научно-практической конференции "Развитие производственных сил Кузбасса".
Кузбасс - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Два дома для сирот и переселенцев из аварийного жилья сдали в Кузбассе
4 октября, 14:54
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевМосковский педагогический государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала