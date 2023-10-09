https://ria.ru/20231009/tsivilev-1901539482.html
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета - РИА Новости, 09.10.2023
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:52
2023-10-09T15:52
2023-10-09T15:52
кемеровская область
сергей цивилев
московский педагогический государственный университет
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса по итогам встречи главы региона с педагогами - победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профмастерства. "Педагогике Кузбасса не хватает квалифицированных молодых кадров. Поэтому важно, чтобы профессиональная подготовка будущих специалистов, воспитание патриотов малой родины, которые будут здесь учиться, жить и работать, начиналась с детского сада. В этом плане на системе образования лежит большая ответственность", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. "Губернатор предложил открыть в Кузбассе филиал самого престижного в стране профильного вуза — Московского педагогического государственного университета", – говорится в сообщении. Со ссылкой на педагога-психолога Президентского кадетского училища Марию Иванову отмечается, что часть выпускников педвузов увольняются уже в первый год работы. Для решения проблемы "выгорания" и оттока молодых кадров она предложила разработать и ввести региональную модель сопровождения. Также на встрече прозвучали предложения по созданию программы переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования, привлечению для работы в школах и других образовательных учреждениях студентов вузов непедагогических факультетов. Дополнительным стимулом станут региональные меры поддержки, которые Сергей Цивилев поручил разработать региональному министерству образования. "Важно прививать детям и их родителям любовь к Кузбассу, встречаться с представителями вузов и предприятий. Чтобы наши жители гордились своим регионом, знали его историю, хотели стать продолжателями славных героев-предков. Это огромная работа, которую можно сделать только сообща", – приводятся в сообщении слова губернатора. Участники встречи приняли решение о создании в регионе педагогической системы, в основе которой будет региональный компонент, состоящий из истории, краеведения и гражданственности. Также Сергей Цивилев распорядился в каждой школе обеспечить онлайн-подключение к сессиям научно-практической конференции "Развитие производственных сил Кузбасса".
https://ria.ru/20231005/soglashenie-1900693683.html
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кемеровская область, сергей цивилев, московский педагогический государственный университет
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Московский педагогический государственный университет
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
Цивилев предложил открыть в Кузбассе филиал Московского педуниверситета
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал открытие в регионе филиала Московского педуниверситета, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса по итогам встречи главы региона с педагогами - победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профмастерства.
"Педагогике Кузбасса не хватает квалифицированных молодых кадров. Поэтому важно, чтобы профессиональная подготовка будущих специалистов, воспитание патриотов малой родины, которые будут здесь учиться, жить и работать, начиналась с детского сада. В этом плане на системе образования лежит большая ответственность", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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"Губернатор предложил открыть в Кузбассе филиал самого престижного в стране профильного вуза — Московского педагогического государственного университета
", – говорится в сообщении.
Со ссылкой на педагога-психолога Президентского кадетского училища Марию Иванову отмечается, что часть выпускников педвузов увольняются уже в первый год работы. Для решения проблемы "выгорания" и оттока молодых кадров она предложила разработать и ввести региональную модель сопровождения.
Также на встрече прозвучали предложения по созданию программы переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования, привлечению для работы в школах и других образовательных учреждениях студентов вузов непедагогических факультетов. Дополнительным стимулом станут региональные меры поддержки, которые Сергей Цивилев поручил разработать региональному министерству образования.
"Важно прививать детям и их родителям любовь к Кузбассу, встречаться с представителями вузов и предприятий. Чтобы наши жители гордились своим регионом, знали его историю, хотели стать продолжателями славных героев-предков. Это огромная работа, которую можно сделать только сообща", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Участники встречи приняли решение о создании в регионе педагогической системы, в основе которой будет региональный компонент, состоящий из истории, краеведения и гражданственности. Также Сергей Цивилев распорядился в каждой школе обеспечить онлайн-подключение к сессиям научно-практической конференции "Развитие производственных сил Кузбасса".
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