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Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/terakt-1901445874.html
Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме
Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме - РИА Новости, 09.10.2023
Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, готовившей теракт во время проведения референдума в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:14
2023-10-09T11:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
мариуполь
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, готовившей теракт во время проведения референдума в ДНР, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней Ирины Навальной… Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. По версии следствия, Навальная 27 сентября 2022 года, реализуя совместный план со спецслужбами Украины, привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 кг к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики. В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории ДНР проходил референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ. Навальная обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по не зависящим от нее обстоятельствам), п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых устройств).
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
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донецкая народная республика
мариуполь
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безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме

Дело жительницы Мариуполя, готовившей теракт на референдуме, направили в суд

© РИА Новости / Александр СуховПриморский парк в Мариуполе
Приморский парк в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Приморский парк в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, готовившей теракт во время проведения референдума в ДНР, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней Ирины Навальной… Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
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По версии следствия, Навальная 27 сентября 2022 года, реализуя совместный план со спецслужбами Украины, привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 кг к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики.
В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории ДНР проходил референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ.
Навальная обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по не зависящим от нее обстоятельствам), п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых устройств).
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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