https://ria.ru/20231009/terakt-1901445874.html

Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме

Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме - РИА Новости, 09.10.2023

Жительницу Мариуполя будут судить за подготовку теракта на референдуме

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, готовившей теракт во время проведения референдума в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:14

2023-10-09T11:14

2023-10-09T11:14

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

мариуполь

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894069725_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_5eacd97a11eb4ef66654737919d6de4c.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, готовившей теракт во время проведения референдума в ДНР, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней Ирины Навальной… Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. По версии следствия, Навальная 27 сентября 2022 года, реализуя совместный план со спецслужбами Украины, привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 кг к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики. В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории ДНР проходил референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ. Навальная обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по не зависящим от нее обстоятельствам), п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых устройств).

https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html

https://ria.ru/20230909/organizatsiya-1895217723.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр