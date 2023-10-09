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В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля и Иерусалиме, сообщает Армия обороны Израиля; как передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:06
2023-10-09T12:06
2023-10-09T13:28
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля и Иерусалиме, сообщает Армия обороны Израиля; как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве."Сирены звучит в центральной части Израиля", - сообщила армия в своем Telegram-канале.В соцсети Х израильские военные также сообщили, что сирены звучат в Иерусалиме.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Сирены в Тель-Авиве
Сирены звучат не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме и других регионах Центрального Израиля.
2023-10-09T12:06
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, в мире
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, В мире
В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В израильских городах прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле