https://ria.ru/20231009/tel-aviv-1901461437.html

В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023

В Израиле прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля и Иерусалиме, сообщает Армия обороны Израиля; как передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:06

2023-10-09T12:06

2023-10-09T13:28

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

василий небензя

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901491145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63656db511eb75571780138ce0a80253.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля и Иерусалиме, сообщает Армия обороны Израиля; как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве."Сирены звучит в центральной части Израиля", - сообщила армия в своем Telegram-канале.В соцсети Х израильские военные также сообщили, что сирены звучат в Иерусалиме.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

тель-авив

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирены в Тель-Авиве Сирены звучат не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме и других регионах Центрального Израиля. 2023-10-09T12:06 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, в мире