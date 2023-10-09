Колонну израильской техники заметили в десяти километрах севернее Газы
Колонну израильской военной техники заметили в десяти километрах севернее Газы
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский танк в районе Сдерота
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский танк в районе Сдерота. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Колонна израильской военной техники прочесывает город Ашкелон с окрестностями и расположенный неподалёку кибуц Зиким, находящиеся примерно в 10 километрах севернее границы с сектором Газа, передаёт корреспондент РИА Новости.
Операция сухопутных войск южного военного округа Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) проходит в рамках ранее объявленной чистки приграничных с сектором Газа регионов, после вторжения туда сил палестинского движения ХАМАС в минувшую субботу. В операции была замечена колонна танков "Меркава-4" и другая военная техника.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.