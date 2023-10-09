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"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов - РИА Новости, 09.10.2023
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Культура
 
18:37 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/teatr-1901460446.html
"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов
"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов - РИА Новости, 09.10.2023
"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов
Премьерная серия показов "Летучего голландца" в постановке Константина Богомолова открылась в московском театре "Новая опера". Режиссер перенес действие... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:37
2023-10-09T18:37
культура
театр
константин богомолов
рихард вагнер
новая опера
фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьерная серия показов "Летучего голландца" в постановке Константина Богомолова открылась в московском театре "Новая опера". Режиссер перенес действие классического спектакля с берегов северной Европы в Россию 1990-х, оставив от оригинальной версии только музыку Рихарда Вагнера. Подробнее — в фотоматериале РИА Новости.
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театр, константин богомолов, рихард вагнер, новая опера, фото, фото
Культура, Театр, Константин Богомолов, Рихард Вагнер, Новая опера, Фото

"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьерная серия показов "Летучего голландца" в постановке Константина Богомолова открылась в московском театре "Новая опера". Режиссер перенес действие классического спектакля с берегов северной Европы в Россию 1990-х, оставив от оригинальной версии только музыку Рихарда Вагнера. Подробнее — в фотоматериале РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев

Совместная с Пермским театром оперы и балета постановка открыла 33-й сезон "Новой оперы". В Перми показы прошли в апреле 2023-го.

Постановка посвящена 210-летию со дня рождения композитора (1813—1883) и 180-летию со дня мировой премьеры оперы в Дрездене (1843).

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Совместная с Пермским театром оперы и балета постановка открыла 33-й сезон "Новой оперы". В Перми показы прошли в апреле 2023-го.

Постановка посвящена 210-летию со дня рождения композитора (1813—1883) и 180-летию со дня мировой премьеры оперы в Дрездене (1843).

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Чтобы вовлечь зрителей в происходящее на сцене, перед поднятием занавеса раздали листовки с объявлением.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Чтобы вовлечь зрителей в происходящее на сцене, перед поднятием занавеса раздали листовки с объявлением.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Действие оперы Вагнера, на которую его вдохновили новелла Генриха Гейне "Мемуары господина фон Шнабелевопского" и народные легенды о корабле-призраке, в богомоловской версии перенеслось в 1993 год в российское село Бураново. Сюда случай приводит бежавшего из колонии под Соликамском маньяка, пожизненно осужденного за убийство неверных ему женщин.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Действие оперы Вагнера, на которую его вдохновили новелла Генриха Гейне "Мемуары господина фон Шнабелевопского" и народные легенды о корабле-призраке, в богомоловской версии перенеслось в 1993 год в российское село Бураново. Сюда случай приводит бежавшего из колонии под Соликамском маньяка, пожизненно осужденного за убийство неверных ему женщин.

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Скрываясь от погони, он находит обломки самолета, на котором возвращались с гастролей артисты московской оперетты, и придумывает себе легенду: теперь он московский артист. А значит, завидный жених в бурановских краях.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Скрываясь от погони, он находит обломки самолета, на котором возвращались с гастролей артисты московской оперетты, и придумывает себе легенду: теперь он московский артист. А значит, завидный жених в бурановских краях.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Над спектаклем работала творческая команда, известная смелыми сценическими решениями. Богомолов и художник-постановщик Лариса Ломакина учли первую премьерную площадку (Пермскую оперу) и отталкивались от реальностей края. Так появились отсылки к местным архитектурно-этнографическим элементам, традиционным костюмам.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Над спектаклем работала творческая команда, известная смелыми сценическими решениями. Богомолов и художник-постановщик Лариса Ломакина учли первую премьерную площадку (Пермскую оперу) и отталкивались от реальностей края. Так появились отсылки к местным архитектурно-этнографическим элементам, традиционным костюмам.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Большинство декораций заменили видеопроекции. Они же создают и поддерживают нужное постановщикам настроение: кадрами то кладбища, то только вылупившихся птенцов.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Большинство декораций заменили видеопроекции. Они же создают и поддерживают нужное постановщикам настроение: кадрами то кладбища, то только вылупившихся птенцов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Для постановки выбрали первую редакцию оперы, рассказал музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский.

"Она точнее, аскетичнее, мощнее, в ней есть углы. Скажем, в оркестровке второй редакции присутствует арфа, которая добавляет звучанию мягкости. Первая редакция к тому же идет без антракта", — пояснил он.

Дирижер Филипп Чижевский на премьерном показе спектакля Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

Для постановки выбрали первую редакцию оперы, рассказал музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский.

"Она точнее, аскетичнее, мощнее, в ней есть углы. Скажем, в оркестровке второй редакции присутствует арфа, которая добавляет звучанию мягкости. Первая редакция к тому же идет без антракта", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

"Летучий голландец" — четвертая совместная работа Богомолова и Чижевского.

"Как мне кажется, мы понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, — поделился Чижевский. — У Константина нет клише и стереотипов, связанных с музыкальным театром, и он работает с певцами, как с артистами, и требует от них психологического включения".

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

"Летучий голландец" — четвертая совместная работа Богомолова и Чижевского.

"Как мне кажется, мы понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, — поделился Чижевский. — У Константина нет клише и стереотипов, связанных с музыкальным театром, и он работает с певцами, как с артистами, и требует от них психологического включения".

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

"То, как Константин Юрьевич видит Голландца, — это отражение сегодняшнего взгляда на эту историю. И мне это помогает: мне понятен сюжет, понятна тюрьма, из которой бежит мой герой. И современному зрителю это будет понятно", — уверен исполнитель роли Голландца Игорь Подоплелов.

Партию Сенты исполняет Марина Нерабеева.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

"То, как Константин Юрьевич видит Голландца, — это отражение сегодняшнего взгляда на эту историю. И мне это помогает: мне понятен сюжет, понятна тюрьма, из которой бежит мой герой. И современному зрителю это будет понятно", — уверен исполнитель роли Голландца Игорь Подоплелов.

Партию Сенты исполняет Марина Нерабеева.

© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

6 октября спектакль представил лично режиссер.

Московская премьерная серия продолжится 10 и 12 октября.

Спектакль Летучий голландец в постановке режиссера Константина Богомолова в театре Новая опера в Москве

6 октября спектакль представил лично режиссер.

Московская премьерная серия продолжится 10 и 12 октября.

© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 10
 
КультураТеатрКонстантин БогомоловРихард ВагнерНовая операФото
 
 
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