"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов

Совместная с Пермским театром оперы и балета постановка открыла 33-й сезон "Новой оперы". В Перми показы прошли в апреле 2023-го.
Постановка посвящена 210-летию со дня рождения композитора (1813—1883) и 180-летию со дня мировой премьеры оперы в Дрездене (1843).
Совместная с Пермским театром оперы и балета постановка открыла 33-й сезон "Новой оперы". В Перми показы прошли в апреле 2023-го.
Постановка посвящена 210-летию со дня рождения композитора (1813—1883) и 180-летию со дня мировой премьеры оперы в Дрездене (1843).
Чтобы вовлечь зрителей в происходящее на сцене, перед поднятием занавеса раздали листовки с объявлением.
Чтобы вовлечь зрителей в происходящее на сцене, перед поднятием занавеса раздали листовки с объявлением.
Действие оперы Вагнера, на которую его вдохновили новелла Генриха Гейне "Мемуары господина фон Шнабелевопского" и народные легенды о корабле-призраке, в богомоловской версии перенеслось в 1993 год в российское село Бураново. Сюда случай приводит бежавшего из колонии под Соликамском маньяка, пожизненно осужденного за убийство неверных ему женщин.
Действие оперы Вагнера, на которую его вдохновили новелла Генриха Гейне "Мемуары господина фон Шнабелевопского" и народные легенды о корабле-призраке, в богомоловской версии перенеслось в 1993 год в российское село Бураново. Сюда случай приводит бежавшего из колонии под Соликамском маньяка, пожизненно осужденного за убийство неверных ему женщин.
Скрываясь от погони, он находит обломки самолета, на котором возвращались с гастролей артисты московской оперетты, и придумывает себе легенду: теперь он московский артист. А значит, завидный жених в бурановских краях.
Скрываясь от погони, он находит обломки самолета, на котором возвращались с гастролей артисты московской оперетты, и придумывает себе легенду: теперь он московский артист. А значит, завидный жених в бурановских краях.
Над спектаклем работала творческая команда, известная смелыми сценическими решениями. Богомолов и художник-постановщик Лариса Ломакина учли первую премьерную площадку (Пермскую оперу) и отталкивались от реальностей края. Так появились отсылки к местным архитектурно-этнографическим элементам, традиционным костюмам.
Над спектаклем работала творческая команда, известная смелыми сценическими решениями. Богомолов и художник-постановщик Лариса Ломакина учли первую премьерную площадку (Пермскую оперу) и отталкивались от реальностей края. Так появились отсылки к местным архитектурно-этнографическим элементам, традиционным костюмам.
Большинство декораций заменили видеопроекции. Они же создают и поддерживают нужное постановщикам настроение: кадрами то кладбища, то только вылупившихся птенцов.
Большинство декораций заменили видеопроекции. Они же создают и поддерживают нужное постановщикам настроение: кадрами то кладбища, то только вылупившихся птенцов.
Для постановки выбрали первую редакцию оперы, рассказал музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский.
"Она точнее, аскетичнее, мощнее, в ней есть углы. Скажем, в оркестровке второй редакции присутствует арфа, которая добавляет звучанию мягкости. Первая редакция к тому же идет без антракта", — пояснил он.
Для постановки выбрали первую редакцию оперы, рассказал музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский.
"Она точнее, аскетичнее, мощнее, в ней есть углы. Скажем, в оркестровке второй редакции присутствует арфа, которая добавляет звучанию мягкости. Первая редакция к тому же идет без антракта", — пояснил он.
"Летучий голландец" — четвертая совместная работа Богомолова и Чижевского.
"Как мне кажется, мы понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, — поделился Чижевский. — У Константина нет клише и стереотипов, связанных с музыкальным театром, и он работает с певцами, как с артистами, и требует от них психологического включения".
"Летучий голландец" — четвертая совместная работа Богомолова и Чижевского.
"Как мне кажется, мы понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, — поделился Чижевский. — У Константина нет клише и стереотипов, связанных с музыкальным театром, и он работает с певцами, как с артистами, и требует от них психологического включения".
"То, как Константин Юрьевич видит Голландца, — это отражение сегодняшнего взгляда на эту историю. И мне это помогает: мне понятен сюжет, понятна тюрьма, из которой бежит мой герой. И современному зрителю это будет понятно", — уверен исполнитель роли Голландца Игорь Подоплелов.
Партию Сенты исполняет Марина Нерабеева.
"То, как Константин Юрьевич видит Голландца, — это отражение сегодняшнего взгляда на эту историю. И мне это помогает: мне понятен сюжет, понятна тюрьма, из которой бежит мой герой. И современному зрителю это будет понятно", — уверен исполнитель роли Голландца Игорь Подоплелов.
Партию Сенты исполняет Марина Нерабеева.
6 октября спектакль представил лично режиссер.
Московская премьерная серия продолжится 10 и 12 октября.
6 октября спектакль представил лично режиссер.
Московская премьерная серия продолжится 10 и 12 октября.