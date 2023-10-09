"Летучий голландец" Богомолова: Бураново вместо фьордов

"Летучий голландец" — четвертая совместная работа Богомолова и Чижевского.

"Как мне кажется, мы понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, — поделился Чижевский. — У Константина нет клише и стереотипов, связанных с музыкальным театром, и он работает с певцами, как с артистами, и требует от них психологического включения".