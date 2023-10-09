https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html
СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины
СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины
Ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:17
2023-10-09T13:17
2023-10-09T13:17
в мире
китай
тайвань
сша
конгресс сша
украина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщается, в начале октября конгрессмен Майк Коллинз проголосовал против предоставления военной помощи Украине, поскольку считает, что Китай является большей угрозой для США, чем Россия. Для него и некоторых других конгрессменов Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи, отмечает агентство. Коллинз побывал на Тайване в своей первой зарубежной поездке в качестве конгрессмена. По возвращении он призвал к своевременным поставкам оружия на остров, задержки с которыми достигли 19 миллиардов долларов "Эти задержки происходят главным образом из-за отставания американского производства и сбитой с толку администрации Байдена, для которой поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем. Мы должны серьезно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику, поскольку в конечном итоге, когда речь идет о противодействии Китаю, наши интересы совпадают", - сказал Коллинз. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, конгресс сша, украина
В мире, Китай, Тайвань, США, Конгресс США, Украина
СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины
AP: сторонники Тайваня в конгрессе требуют сократить помощь Украине в его пользу
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, в начале октября конгрессмен Майк Коллинз проголосовал против предоставления военной помощи Украине, поскольку считает, что Китай
является большей угрозой для США, чем Россия
. Для него и некоторых других конгрессменов Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи, отмечает агентство.
Зеленским трудно быть даже на Тайване
Коллинз побывал на Тайване в своей первой зарубежной поездке в качестве конгрессмена. По возвращении он призвал к своевременным поставкам оружия на остров, задержки с которыми достигли 19 миллиардов долларов
"Эти задержки происходят главным образом из-за отставания американского производства и сбитой с толку администрации Байдена, для которой поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем. Мы должны серьезно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику, поскольку в конечном итоге, когда речь идет о противодействии Китаю, наши интересы совпадают", - сказал Коллинз.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном
оружия Тайбэю
грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин