https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html

СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины

СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины

Ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:17

2023-10-09T13:17

2023-10-09T13:17

в мире

китай

тайвань

сша

конгресс сша

украина

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщается, в начале октября конгрессмен Майк Коллинз проголосовал против предоставления военной помощи Украине, поскольку считает, что Китай является большей угрозой для США, чем Россия. Для него и некоторых других конгрессменов Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи, отмечает агентство. Коллинз побывал на Тайване в своей первой зарубежной поездке в качестве конгрессмена. По возвращении он призвал к своевременным поставкам оружия на остров, задержки с которыми достигли 19 миллиардов долларов "Эти задержки происходят главным образом из-за отставания американского производства и сбитой с толку администрации Байдена, для которой поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем. Мы должны серьезно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику, поскольку в конечном итоге, когда речь идет о противодействии Китаю, наши интересы совпадают", - сказал Коллинз. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, конгресс сша, украина