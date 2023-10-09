https://ria.ru/20231009/svyaz-1901577262.html
Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле
Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле
Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:15
2023-10-09T18:15
2023-10-09T18:15
технологии
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
мтс
хамас
мегафон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90553/56/905535602_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f04e619b6ec7a83cfb723421eb9bfae3.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов. Ранее в понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. В пресс-службе уточнили, что особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, даже при отрицательном балансе и вне зависимости от тарифного плана. Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. "Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней", - говорится в сообщении пресс-службе "Билайн". В "Мегафоне" отметили, что "в ближайшее время мы обнулим стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов, находящихся в Израиле, для звонков на номера экстренных служб и Посольств РФ в регионах Ближнего Востока". "Для абонентов, находящихся в Израиле, до конца месяца МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", - отметили в МТС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90553/56/905535602_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_3fab8414bfb0d13ba66b7a282eee8323.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, мтс, хамас, мегафон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Технологии, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, МТС, Хамас, Мегафон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле
Сотовые операторы обнулят стоимость услуг для находящихся в Израиле абонентов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов.
Ранее в понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. В пресс-службе уточнили, что особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, даже при отрицательном балансе и вне зависимости от тарифного плана. Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
«
"Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине
бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней", - говорится в сообщении пресс-службе "Билайн".
В "Мегафоне" отметили, что "в ближайшее время мы обнулим стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов, находящихся в Израиле, для звонков на номера экстренных служб и Посольств РФ в регионах Ближнего Востока".
«
"Для абонентов, находящихся в Израиле, до конца месяца МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", - отметили в МТС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.