https://ria.ru/20231009/svyaz-1901577262.html

Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле

Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи в Израиле

Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:15

2023-10-09T18:15

2023-10-09T18:15

технологии

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

мтс

хамас

мегафон

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов. Ранее в понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. В пресс-службе уточнили, что особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, даже при отрицательном балансе и вне зависимости от тарифного плана. Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. "Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней", - говорится в сообщении пресс-службе "Билайн". В "Мегафоне" отметили, что "в ближайшее время мы обнулим стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов, находящихся в Израиле, для звонков на номера экстренных служб и Посольств РФ в регионах Ближнего Востока". "Для абонентов, находящихся в Израиле, до конца месяца МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", - отметили в МТС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

россия

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, мтс, хамас, мегафон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году