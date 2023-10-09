Рейтинг@Mail.ru
На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 09.10.2023 (обновлено: 06:11 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/svyaz-1901385313.html
На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля
На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 09.10.2023
На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля
Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между островами Итуруп и Кунашир на Курилах привело к ограничению связи в Южно-Курильском районе, сообщило... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T04:16
2023-10-09T06:11
кунашир (остров)
итуруп
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/12/1526161298_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d078736fd83ce03430f65cd5cd53901b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между островами Итуруп и Кунашир на Курилах привело к ограничению связи в Южно-Курильском районе, сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале."Накануне было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан. Областные власти незамедлительно взяли на особый контроль все вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии", - говорится в сообщении. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии."В частности, операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме. В первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов - больниц, школ и так далее", - подчеркивается в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html
кунашир (остров)
итуруп
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/12/1526161298_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e5ad9a704bc26e837f3028205f553803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кунашир (остров), итуруп, сахалинская область
Кунашир (остров), Итуруп, Сахалинская область
На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля

Два курильских острова остались без связи из-за повреждения подводного кабеля

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЮго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между островами Итуруп и Кунашир на Курилах привело к ограничению связи в Южно-Курильском районе, сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале.
«
"Накануне было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан. Областные власти незамедлительно взяли на особый контроль все вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии", - говорится в сообщении.
Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии.
"В частности, операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме. В первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов - больниц, школ и так далее", - подчеркивается в сообщении правительства региона.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Три поселка на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии
6 октября, 23:00
 
Кунашир (остров)ИтурупСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала