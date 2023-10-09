https://ria.ru/20231009/svyaz-1901385313.html

На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля

На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 09.10.2023

На Курилах возникли проблемы со связью из-за повреждения подводного кабеля

Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между островами Итуруп и Кунашир на Курилах привело к ограничению связи в Южно-Курильском районе, сообщило... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T04:16

2023-10-09T04:16

2023-10-09T06:11

кунашир (остров)

итуруп

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между островами Итуруп и Кунашир на Курилах привело к ограничению связи в Южно-Курильском районе, сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале."Накануне было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан. Областные власти незамедлительно взяли на особый контроль все вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии", - говорится в сообщении. Власти региона провели экстренное совещание с операторами связи и выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии."В частности, операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме. В первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов - больниц, школ и так далее", - подчеркивается в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html

кунашир (остров)

итуруп

сахалинская область

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кунашир (остров), итуруп, сахалинская область