"Цинковые гробы в Техас". Пентагон принял знаковое решение по Украине

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Среди американских бойцов, воюющих на Украине, растут потери. Западные СМИ сообщают, что Пентагон открыл для них двери военных госпиталей и тем самым символически повысил степень вовлеченности США в конфликт. Однако у этого решения есть и другая причина."Армия сосредоточилась на политике""Он был бесстрашным, преданным делу и всегда ставил своих братьев на первое место. Его улыбка была заразительной, как и его смех" — так американец Райан О’Лири, командир одного из подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, проводил в последний путь соотечественника Далтона Медлина.Этот некролог появился в твиттере, но вскоре исчез. Однако родственники Медлина подтвердили журналистам его гибель.Из открытых источников известно, что с 2017 по 2021 год уроженец Техаса служил в армии США. До Украины боевого опыта не имел. Отличался примерным поведением."Он уволился из Вооруженных сил США, поскольку там сосредоточились на политике, а не на защите американского народа", — объяснил его отец в интервью Task & Purpose.В 2022-м Медлин вступил в ВСУ — в англоговорящую роту Chosen Company. Получил позывной Гимли — видимо, из-за рыжей бороды. Погиб 27 сентября, когда "возглавлял группу по разведке хорошо укрепленных российских позиций". Судя по косвенным данным — на территории Донецкой Народной Республики.Скандальный отрядВ Госдепартаменте от комментариев воздержались. На вопросы о том, сколько американцев воюет на Украине, тоже не отвечают."Граждане США не обязаны регистрировать у нас поездку в другую страну, и мы не можем их отслеживать", — оправдываются в ведомстве.Весной 2022-го Киев объявил о создании так называемого международного легиона. Украинские официальные лица утверждали, что в этом подразделении готовы служить 20 тысяч бойцов. На практике, по данным The New York Times, оказалось не более полутора тысяч.Формирование легиона сопровождалось многочисленными скандалами: склоки, нарушения дисциплины, насилие над подчиненными, расхищение пожертвований.Проверка добровольцев была чистой формальностью — занимала не более десяти минут. В результате доступ к оружию (в том числе американскому) получили те, кого "никогда не подпустили бы к полю боя под руководством США".Многие легионеры быстро вернулись на родину. Кого-то разочаровала дезорганизованность в украинских войсках. Другие не ожидали, что риск лишиться жизни будет столь высоким."Это моя третья война и, безусловно, самая худшая, — приводит The Daily Beast слова бывшего морпеха Троя Оффенбекера. — Вас уничтожают артиллерией, танками. На прошлой неделе самолет сбросил бомбу рядом с нами, примерно в 300 метрах. Это ужасно".Некоторые американцы и вовсе перешли на сторону России.Граждане США воюют в составе различных подразделений ВСУ и других украинских силовых ведомств. В СМИ говорят о нескольких сотнях бойцов из-за океана, до сих пор участвующих в конфликте.Неожиданность для ПентагонаОфициальной статистики потерь, разумеется, нет. В открытых источниках можно найти несколько некрологов. Эксперты предполагают, что на Украине погибло не менее 20 американских комбатантов.Раненых, разумеется, больше. И если раньше они рассчитывали на помощь украинской системы здравоохранения или европейских благотворителей, то теперь ими занялась военная медицина США.Флагманский госпиталь Пентагона, немецкий Ландштуль, принял 14 первых пациентов с Украины. Министерство обороны США разрешило размещать в этом учреждении не более 18 комбатантов в месяц. Как пишет NYT, для представителя военного ведомства стало "неожиданностью", что большинство раненых — американцы. Также есть военные из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Украины.Одному из пациентов — ветерану ВВС США — сделали операцию по удалению шрапнели из руки и обеих ног. По его словам, действовал в составе "англоговорящей роты". Получил ранения при штурме села под Донецком. Двое его сослуживцев погибли, еще около 20 пострадали. Связано ли это со смертью Далтона Медлина, неизвестно.Американцы признались журналистам NYT, что эвакуация в Германию стала для них спасением. Украинская медицинская система перегружена и не справляется с потоком раненых. Лечение — минимальное. Условия — спартанские. Один из бойцов рассказал: "Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии".Другой, с осколочными ранениями ноги, руки и шеи, сообщил, что на Украине операцию ему обещали не ранее чем через месяц. В Германии же сделали сразу.Отправка воюющих с Россией американцев в госпиталь Пентагона очень символична, отмечают западные эксперты. Администрация Байдена поклялась, что не пошлет солдат на Украину, а также попросила сограждан не вмешиваться в события даже в частном порядке. Теперь же официально оказывает им медицинскую помощь.Тут есть еще и прагматичный расчет, уточняет NYT. Американские военные врачи получают опыт лечения сложных ран, с которыми армия США столкнется в "предстоящем конфликте". Осталось узнать, когда и с кем он произойдет.

