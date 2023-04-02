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Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам - РИА Новости, 02.04.2023
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22:26 02.04.2023 (обновлено: 23:41 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам - РИА Новости, 02.04.2023
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
Солдаты ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:26
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в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне. Он отметил, что украинские военные создали преступную схему. По словам Макинтайра, когда оружие поступает на Украину, поставщик делает соответствующую отметку. Затем оно, по идее, должно распределяться по подразделениям. Однако в процессе перевозки вооружение "теряется", а американские пистолеты, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы оказываются в руках преступников, подчеркнул бывший наемник.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам

Бывший наемник из США рассказал, как западное оружие с Украины попадает к преступникам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне.
«

"Воровство там вообще процветает... Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?" — рассказал он в интервью Первому каналу.

Он отметил, что украинские военные создали преступную схему. По словам Макинтайра, когда оружие поступает на Украину, поставщик делает соответствующую отметку. Затем оно, по идее, должно распределяться по подразделениям. Однако в процессе перевозки вооружение "теряется", а американские пистолеты, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы оказываются в руках преступников, подчеркнул бывший наемник.
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