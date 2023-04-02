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Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам - РИА Новости, 02.04.2023
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
Солдаты ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:26
2023-04-02T22:26
2023-04-02T23:41
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне. Он отметил, что украинские военные создали преступную схему. По словам Макинтайра, когда оружие поступает на Украину, поставщик делает соответствующую отметку. Затем оно, по идее, должно распределяться по подразделениям. Однако в процессе перевозки вооружение "теряется", а американские пистолеты, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы оказываются в руках преступников, подчеркнул бывший наемник.
https://ria.ru/20230223/oruzhie-1853981995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
Бывший наемник из США рассказал, как западное оружие с Украины попадает к преступникам