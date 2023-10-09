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В России представили снеки и лапшу из сверчков - РИА Новости, 09.10.2023
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16:50 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/sverchki-1901556019.html
В России представили снеки и лапшу из сверчков
В России представили снеки и лапшу из сверчков - РИА Новости, 09.10.2023
В России представили снеки и лапшу из сверчков
Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:50
2023-10-09T16:50
россия
денис мантуров
китай
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СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, убедился корреспондент РИА Новости. Так, в ассортименте оказались сверчки в специях, а также шоколад, печенье и лапша со свечками. Кроме того, была представлена пищевая добавка "Росэнерджи". Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. Она содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами. Представитель бренда "Росэнерджи" рассказал агентству, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион. Также он уточнил, что, несмотря на отечественное производство, - сами сверчки из Китая. В прошлом году в рамках форума Innofood вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.
https://ria.ru/20231004/deserty-1900351546.html
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россия, денис мантуров, китай
Россия, Денис Мантуров, Китай
В России представили снеки и лапшу из сверчков

В России на форуме Innofood 2023 представили снеки и лапшу из сверчков

© CC BY 2.0 / shankar s.Жареные сверчки и скорпионы
Жареные сверчки и скорпионы
© CC BY 2.0 / shankar s.
Жареные сверчки и скорпионы. Архивное фото
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СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, в ассортименте оказались сверчки в специях, а также шоколад, печенье и лапша со свечками. Кроме того, была представлена пищевая добавка "Росэнерджи".
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Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. Она содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.
Представитель бренда "Росэнерджи" рассказал агентству, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион. Также он уточнил, что, несмотря на отечественное производство, - сами сверчки из Китая.
В прошлом году в рамках форума Innofood вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.
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