https://ria.ru/20231009/sverchki-1901556019.html

В России представили снеки и лапшу из сверчков

В России представили снеки и лапшу из сверчков - РИА Новости, 09.10.2023

В России представили снеки и лапшу из сверчков

Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:50

2023-10-09T16:50

2023-10-09T16:50

россия

денис мантуров

китай

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СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, убедился корреспондент РИА Новости. Так, в ассортименте оказались сверчки в специях, а также шоколад, печенье и лапша со свечками. Кроме того, была представлена пищевая добавка "Росэнерджи". Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. Она содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами. Представитель бренда "Росэнерджи" рассказал агентству, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион. Также он уточнил, что, несмотря на отечественное производство, - сами сверчки из Китая. В прошлом году в рамках форума Innofood вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.

https://ria.ru/20231004/deserty-1900351546.html

https://ria.ru/20231005/produktyvkitay-1900738716.html

россия

китай

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россия, денис мантуров, китай