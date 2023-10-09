https://ria.ru/20231009/su-34-1901392705.html
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 09.10.2023
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в этом году партию... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:19
2023-10-09T07:19
2023-10-09T07:19
безопасность
россия
владимир артяков
юрий слюсарь
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в понедельник в пресс-службе "Ростеха". "Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации и передана министерству обороны РФ", - сообщили в "Ростехе". Новые самолеты переданы после полного комплекса наземных и летных испытаний. "Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами. Самолет Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно", - приводят в "Ростехе" слова первого замгендиректора корпорации Владимира Артякова. В свою очередь, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что ОАК "уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году".
https://ria.ru/20230915/su-34-1896437788.html
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безопасность, россия, владимир артяков, юрий слюсарь , ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Юрий Слюсарь , Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
ОАК передала ВКС вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34