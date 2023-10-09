https://ria.ru/20231009/sputnik-1901441818.html

РСТ просит освободить из-под стражи гендиректора турагрегатора "Спутник"

РСТ просит освободить из-под стражи гендиректора турагрегатора "Спутник" - РИА Новости, 09.10.2023

РСТ просит освободить из-под стражи гендиректора турагрегатора "Спутник"

В РСТ считают неправомерным заключение под стражу гендиректора туристического агрегатора "Спутник" Александра Кима, на сервисе которого была приобретена... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:01

2023-10-09T11:01

2023-10-09T11:01

туризм

новости - туризм

москва

максим решетников

александр бастрыкин

мэр

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896343074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d2eddf96ae1679043920ad114be177b.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В РСТ считают неправомерным заключение под стражу гендиректора туристического агрегатора "Спутник" Александра Кима, на сервисе которого была приобретена экскурсия по подземным коллекторам Москвы, где 20 августа погибли восемь человек, сообщает в релизе организация.Письма в защиту Кима союз направил главе МЭР Максиму Решетникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.Как считают в РСТ, признание Кима обвиняемым по уголовному делу в части оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, противоречит общему смыслу указанной нормы. Также оно не соответствует фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туррынке.В письме говорится, что размещение агрегатором информации об экскурсии не составляет объективную сторону преступления. Ответственность предусмотрена только за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Но компания оказывала услуги по информированию граждан и обеспечению коммуникации между потребителями и организатором экскурсии. То есть ее функция не в фактическом оказании услуги, а в продвижении экскурсии и реализации билетов."Мы считаем, что компания не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе проведения самой экскурсии", – говорится в письме.По мнению экспертов РСТ, законодательство не возлагает на онлайн-сервисы по продаже туруслуг функций по проверке соблюдения поставщиками требований безопасности при проведении экскурсий."При таком толковании норм материального права речь в скором времени пойдет и о проверке агрегаторами перевозчиков, объектов питания, средств размещения на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических нормативов, строительных норм, а также других обязательных требований, исполнение которых возложено законом на самих поставщиков, а контроль за их соблюдением – на государство", – говорится в письме.В РСТ подчеркнули, что проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении контрагентов не входит в полномочия агрегатора, а находится в ведении госорганов.В связи с этим РСТ просит главу Минэкономразвития проработать и внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" изменения, предусматривающие разграничение статуса агрегатора с иными субъектами, работающими в сфере туризма. Также необходимо составить перечень маршрутов, сопровождать клиентов по которым должен проводник-инструктор.Группа из семи туристов 20 августа отправилась на экскурсию с гидом-диггером по реке Неглинке. В это время на Москву обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор затопило, восемь человек утонули.Александру Киму 35 лет, он создатель платформы, на которой было размещено объявление об экскурсии.

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, максим решетников, александр бастрыкин, мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм