https://ria.ru/20231009/spg-1901588892.html

Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ

Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ

Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:45

2023-10-09T18:45

2023-10-09T18:45

экономика

россия

николай шульгинов

павел завальный

владимир путин

новатэк

газпром

госдума рф

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ, сказал министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике. "Министерство энергетики и правительство поддерживают изменения законопроекта. Полагаем, что ("Мурманский СПГ" – ред.) это стратегический проект. Он рассматривался на совещании у президента дважды. Нам есть поручение внести в стратегию – это будет стратегический проект. Есть поручение президента ускорить рассмотрение федерального закона, который наделяет правом на экспорт СПГ", – сказал Шульгинов во время обсуждения законопроекта о либерализации экспорта СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к соответствующему закону в июле. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в сентябре сообщал, что с учётом замечаний правительства закон о либерализации экспорта СПГ может быть принят в октябре–ноябре. Сейчас право на экспорт СПГ из России имеет "Газпром" (обладает также монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют сжижение природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. А по распоряжению правительства от 2014 года правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". Предлагаемые изменения законопроекта не расширяют состав компаний, которые могут экспортировать СПГ, затрагивают только дочерние общества. Завальный на заседании отметил, что они позволят экспортировать СПГ с "новых перспективных проектов", к которому относится "Мурманский СПГ" – проект "Новатэка" с тремя линиями сжижения по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах.

https://ria.ru/20230912/spg-1895752804.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, николай шульгинов, павел завальный, владимир путин, новатэк, газпром, госдума рф, ямал спг