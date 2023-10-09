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Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ - РИА Новости, 09.10.2023
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18:45 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/spg-1901588892.html
Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ
Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ
Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:45
2023-10-09T18:45
экономика
россия
николай шульгинов
павел завальный
владимир путин
новатэк
газпром
госдума рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ, сказал министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике. "Министерство энергетики и правительство поддерживают изменения законопроекта. Полагаем, что ("Мурманский СПГ" – ред.) это стратегический проект. Он рассматривался на совещании у президента дважды. Нам есть поручение внести в стратегию – это будет стратегический проект. Есть поручение президента ускорить рассмотрение федерального закона, который наделяет правом на экспорт СПГ", – сказал Шульгинов во время обсуждения законопроекта о либерализации экспорта СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к соответствующему закону в июле. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в сентябре сообщал, что с учётом замечаний правительства закон о либерализации экспорта СПГ может быть принят в октябре–ноябре. Сейчас право на экспорт СПГ из России имеет "Газпром" (обладает также монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют сжижение природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. А по распоряжению правительства от 2014 года правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". Предлагаемые изменения законопроекта не расширяют состав компаний, которые могут экспортировать СПГ, затрагивают только дочерние общества. Завальный на заседании отметил, что они позволят экспортировать СПГ с "новых перспективных проектов", к которому относится "Мурманский СПГ" – проект "Новатэка" с тремя линиями сжижения по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах.
https://ria.ru/20230912/spg-1895752804.html
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экономика, россия, николай шульгинов, павел завальный, владимир путин, новатэк, газпром, госдума рф, ямал спг
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Павел Завальный, Владимир Путин, Новатэк, Газпром, Госдума РФ, Ямал СПГ
Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ

Шульгин: Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ, сказал министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике.
«
"Министерство энергетики и правительство поддерживают изменения законопроекта. Полагаем, что ("Мурманский СПГ" – ред.) это стратегический проект. Он рассматривался на совещании у президента дважды. Нам есть поручение внести в стратегию – это будет стратегический проект. Есть поручение президента ускорить рассмотрение федерального закона, который наделяет правом на экспорт СПГ", – сказал Шульгинов во время обсуждения законопроекта о либерализации экспорта СПГ без привязки к конкретным месторождениям.
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12 сентября, 10:00
Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к соответствующему закону в июле. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в сентябре сообщал, что с учётом замечаний правительства закон о либерализации экспорта СПГ может быть принят в октябре–ноябре.
Сейчас право на экспорт СПГ из России имеет "Газпром" (обладает также монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют сжижение природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. А по распоряжению правительства от 2014 года правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
Предлагаемые изменения законопроекта не расширяют состав компаний, которые могут экспортировать СПГ, затрагивают только дочерние общества. Завальный на заседании отметил, что они позволят экспортировать СПГ с "новых перспективных проектов", к которому относится "Мурманский СПГ" – проект "Новатэка" с тремя линиями сжижения по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах.
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10 сентября, 07:25
 
ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновПавел ЗавальныйВладимир ПутинНоватэкГазпромГосдума РФЯмал СПГ
 
 
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