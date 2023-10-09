Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ
Шульгин: Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести проект "Мурманский СПГ" в стратегию и ускорить рассмотрение федерального закона о либерализации экспорта СПГ, сказал министр энергетики Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике.
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"Министерство энергетики и правительство поддерживают изменения законопроекта. Полагаем, что ("Мурманский СПГ" – ред.) это стратегический проект. Он рассматривался на совещании у президента дважды. Нам есть поручение внести в стратегию – это будет стратегический проект. Есть поручение президента ускорить рассмотрение федерального закона, который наделяет правом на экспорт СПГ", – сказал Шульгинов во время обсуждения законопроекта о либерализации экспорта СПГ без привязки к конкретным месторождениям.
Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к соответствующему закону в июле. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в сентябре сообщал, что с учётом замечаний правительства закон о либерализации экспорта СПГ может быть принят в октябре–ноябре.
Сейчас право на экспорт СПГ из России имеет "Газпром" (обладает также монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют сжижение природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. А по распоряжению правительства от 2014 года правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
Предлагаемые изменения законопроекта не расширяют состав компаний, которые могут экспортировать СПГ, затрагивают только дочерние общества. Завальный на заседании отметил, что они позволят экспортировать СПГ с "новых перспективных проектов", к которому относится "Мурманский СПГ" – проект "Новатэка" с тремя линиями сжижения по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 годах.