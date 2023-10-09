https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901508375.html

Лавров назвал условие для более быстрого достижения целей спецоперации

Лавров назвал условие для более быстрого достижения целей спецоперации - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров назвал условие для более быстрого достижения целей спецоперации

Задачи СВО будут решаться быстрее, если у Украины будет меньше западного оружия, но цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:12

2023-10-09T14:12

2023-10-09T14:32

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

нато

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Задачи СВО будут решаться быстрее, если у Украины будет меньше западного оружия, но цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств в Москве."Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, то, наверное, задачи (спецоперации - ред.), которые были поставлены президентом, будут решены быстрее, но и они будут решены в любом случае", - отметил Лавров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231006/putin-1900907277.html

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украина, россия, москва, сергей лавров, нато