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Французский политик считает, что союза с Германией больше нет

Французский политик считает, что союза с Германией больше нет - РИА Новости, 09.10.2023

Французский политик считает, что союза с Германией больше нет

Союза Франция — Германия больше не существует, Париж должен принимать суверенные решения и перестать подчиняться диктату других стран, считает лидер французской РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:35

2023-10-09T16:35

2023-10-09T19:50

в мире

франция

цены на нефть

германия

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эммануэль макрон

филипп (король бельгии)

edf

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ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Союза Франция — Германия больше не существует, Париж должен принимать суверенные решения и перестать подчиняться диктату других стран, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы. Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах. Здесь нет упрека Германии: они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам", — сказал он РИА Новости.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС "пары Франция — Германия", надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина по ряду вопросов, которые зашли в тупик, — в особенности в сферах обороны и энергетики. "Сегодня мы должны покончить с этим мифом о франко-германском союзе, о котором, кстати, говорят только во Франции и нигде в Германии. Необходимо, чтобы Франция была суверенным государством, которое бы на равных работало с другими европейскими и иными странами и прекратило бы подчиняться Вашингтону, Берлину, Брюсселю. Мы должны быть свободным государством", — отметил Филиппо.Он, в частности, указал на то, что Германия "практически разрушила" французскую энергокомпанию EDF, которая является конкурентом для немецких производителей на европейском рынке. Германия, отказавшаяся от атомной энергетики, лоббировала принятие регулирования ЕС, открывшего энергетический рынок Евросоюза и приравнявшего стоимость дешевой атомной электроэнергии во Франции к дорогой немецкой газовой.Париж также был вынужден пойти на уступки в связи с желанием Берлина продолжить производить автомобили с ДВС на электротопливе после 2035 года в противовес решению Евросоюза прекратить их производство ради достижения углеродной нейтральности.Макрон, выступающий за суверенитет ЕС в сфере обороны, также неоднократно критически отзывался о решении Германии закупать американское вооружение вместо того, чтобы поддерживать партнерство с Францией по созданию европейского истребителя и нового танка, напомнил Филиппо.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html

https://ria.ru/20231008/kompromiss-1901325795.html

https://ria.ru/20231005/zapad-1900577016.html

франция

германия

берлин (город)

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