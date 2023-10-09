Рейтинг@Mail.ru
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:15 09.10.2023 (обновлено: 18:20 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/sneg-1901577134.html
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег - РИА Новости, 09.10.2023
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома". РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:15
2023-10-09T18:20
туризм
новости - туризм
сочи
роза хутор
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома".Снежный покров появился на "Роза Пик", расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря.Также на "Роза Пике" поднялся ветер, тропы и подъемники "Эдельвейс" и "Крокус" задерживаются в открытии из-за дождя, сообщает телеграм-канал "Роза Хутор live".В паблике уточнили, что посмотреть на первые признаки наступления холодов можно по веб-камерам в режиме реального времени.
https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7fc94cfd1ca936b7c21c01cdb682805f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, роза хутор, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Туризм
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег

На курорте "Роза Хутор" в Сочи на высоте в 2320 метров выпал первый снег

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома".
Снежный покров появился на "Роза Пик", расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря.
Также на "Роза Пике" поднялся ветер, тропы и подъемники "Эдельвейс" и "Крокус" задерживаются в открытии из-за дождя, сообщает телеграм-канал "Роза Хутор live".
В паблике уточнили, что посмотреть на первые признаки наступления холодов можно по веб-камерам в режиме реального времени.
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Названы самые востребованные курорты для зимнего отдыха
3 октября, 04:16
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиРоза ХуторТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала