https://ria.ru/20231009/sneg-1901577134.html
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег - РИА Новости, 09.10.2023
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома". РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:15
2023-10-09T18:15
2023-10-09T18:20
туризм
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сочи
роза хутор
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома".Снежный покров появился на "Роза Пик", расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря.Также на "Роза Пике" поднялся ветер, тропы и подъемники "Эдельвейс" и "Крокус" задерживаются в открытии из-за дождя, сообщает телеграм-канал "Роза Хутор live".В паблике уточнили, что посмотреть на первые признаки наступления холодов можно по веб-камерам в режиме реального времени.
https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, роза хутор, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Туризм
В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег
На курорте "Роза Хутор" в Сочи на высоте в 2320 метров выпал первый снег