https://ria.ru/20231009/sneg-1901577134.html

В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег

В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег - РИА Новости, 09.10.2023

В Сочи на курорте "Роза Хутор" выпал первый снег

На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома". РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:15

2023-10-09T18:15

2023-10-09T18:20

туризм

новости - туризм

сочи

роза хутор

туризм

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На популярном у туристов курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал первый снег, сообщает телеграм-канал "Крыша Турдома".Снежный покров появился на "Роза Пик", расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря.Также на "Роза Пике" поднялся ветер, тропы и подъемники "Эдельвейс" и "Крокус" задерживаются в открытии из-за дождя, сообщает телеграм-канал "Роза Хутор live".В паблике уточнили, что посмотреть на первые признаки наступления холодов можно по веб-камерам в режиме реального времени.

https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сочи, роза хутор, туризм