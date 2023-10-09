https://ria.ru/20231009/shvydkoy-1901440898.html
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого - РИА Новости, 09.10.2023
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого
Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр вторую неделю находится в реанимации в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:58
2023-10-09T10:58
2023-10-09T10:58
происшествия
михаил швыдкой
общество
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр вторую неделю находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Пациент в тяжелом состоянии, дышит самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летний сын Швыдкого госпитализирован в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Находясь в сознании, Александр, по данным канала, рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, однако правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
https://ria.ru/20230927/zeyter-1898904798.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил швыдкой, общество
Происшествия, Михаил Швыдкой, Общество
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого
Сын Швыдкого Александр вторую неделю находится в реанимации в тяжелом состоянии