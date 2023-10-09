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На северных Марианских островах ввели режим ЧП из-за шторма "Болавен"
На северных Марианских островах ввели режим ЧП из-за шторма "Болавен" - РИА Новости, 09.10.2023
На северных Марианских островах ввели режим ЧП из-за шторма "Болавен"
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения на северных Марианских островах в Тихом океане из-за приближающегося тропического шторма "Болавен",... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:11
2023-10-09T07:11
2023-10-09T07:15
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения на северных Марианских островах в Тихом океане из-за приближающегося тропического шторма "Болавен", сообщается в заявлении Белого дома. Заявление последовало вслед за объявлением чрезвычайного положения на тихоокеанском острове Гуам. "Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший заявил, что в содружестве северных Марианских островов действует режим чрезвычайной ситуации, и поручил предоставить федеральную помощь для дополнения усилий содружества и местных властей по реагированию на чрезвычайные условия, возникшие в результате тропического шторма "Болавен", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Ранее правительство Гуама опубликовало предупреждение, что на острове вводится режим готовности перед надвигающимся штормом. Для местных жителей будут подготовлены экстренные убежища. Территория Гуам – остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).
https://ria.ru/20231008/gonkong-1901264240.html
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джо байден, сша, гуам, тихий океан, в мире
Джо Байден, США, Гуам, Тихий океан, В мире
На северных Марианских островах ввели режим ЧП из-за шторма "Болавен"
Байден ввел режим ЧС на северных Марианских островах из-за шторма "Болавен"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения на северных Марианских островах в Тихом океане из-за приближающегося тропического шторма "Болавен", сообщается в заявлении Белого дома.
Заявление последовало вслед за объявлением чрезвычайного положения на тихоокеанском острове Гуам
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"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший заявил, что в содружестве северных Марианских островов действует режим чрезвычайной ситуации, и поручил предоставить федеральную помощь для дополнения усилий содружества и местных властей по реагированию на чрезвычайные условия, возникшие в результате тропического шторма "Болавен", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее правительство Гуама опубликовало предупреждение, что на острове вводится режим готовности перед надвигающимся штормом. Для местных жителей будут подготовлены экстренные убежища.
Территория Гуам – остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).
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