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В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время

В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время - РИА Новости, 09.10.2023

В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время

Автоинспекторы в Красноярском крае вернули мальчика домой, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:28

2023-10-09T07:28

2023-10-09T10:31

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Автоинспекторы в Красноярском крае вернули мальчика домой, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью, сообщает региональный главк МВД. "Балахтинские автоинспекторы вернули домой мальчика, который ночью отправился в школу, перепутав время", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что экипаж ДПС заметил ученика пятого класса с рюкзаком, идущего по обочине в поселке Балахта Красноярского края, в три часа ночи. Ребенок пояснил, что встал по будильнику и, решив не будить мать, отправился в школу. При этом женщина не знала, что ее сын отправился в школу.

https://ria.ru/20230913/avtobus-1896223486.html

красноярский край

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2023

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красноярский край, происшествия