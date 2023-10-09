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В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время - РИА Новости, 09.10.2023
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07:28 09.10.2023 (обновлено: 10:31 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/shkolnik-1901393013.html
В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время
В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время - РИА Новости, 09.10.2023
В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время
Автоинспекторы в Красноярском крае вернули мальчика домой, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:28
2023-10-09T10:31
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Автоинспекторы в Красноярском крае вернули мальчика домой, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью, сообщает региональный главк МВД. "Балахтинские автоинспекторы вернули домой мальчика, который ночью отправился в школу, перепутав время", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что экипаж ДПС заметил ученика пятого класса с рюкзаком, идущего по обочине в поселке Балахта Красноярского края, в три часа ночи. Ребенок пояснил, что встал по будильнику и, решив не будить мать, отправился в школу. При этом женщина не знала, что ее сын отправился в школу.
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красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
В Красноярском крае мальчик ушел в школу ночью, перепутав время

Инспекторы в Красноярском крае вернули домой мальчика, ушедшего в школу ночью

© Фото : МВД 24/TelegramАвтоинспектор в Красноярском крае с мальчиком, которого ночью нашли и вернули домой. 8 октября 2023
Автоинспектор в Красноярском крае с мальчиком, которого ночью нашли и вернули домой. 8 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
Автоинспектор в Красноярском крае с мальчиком, которого ночью нашли и вернули домой. 8 октября 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Автоинспекторы в Красноярском крае вернули мальчика домой, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью, сообщает региональный главк МВД.
"Балахтинские автоинспекторы вернули домой мальчика, который ночью отправился в школу, перепутав время", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что экипаж ДПС заметил ученика пятого класса с рюкзаком, идущего по обочине в поселке Балахта Красноярского края, в три часа ночи. Ребенок пояснил, что встал по будильнику и, решив не будить мать, отправился в школу. При этом женщина не знала, что ее сын отправился в школу.
 
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