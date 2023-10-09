https://ria.ru/20231009/shekel-1901442333.html

Курс шекеля достиг минимального значения к доллару за 7,5 года

Курс шекеля достиг минимального значения к доллару за 7,5 года - РИА Новости, 09.10.2023

Курс шекеля достиг минимального значения к доллару за 7,5 года

Курс доллара к шекелю в ходе торгов понедельника поднимался до самого высокого уровня за более чем семь с половиной лет на фоне геополитических рисков,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:02

2023-10-09T11:02

2023-10-09T11:10

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Курс доллара к шекелю в ходе торгов понедельника поднимался до самого высокого уровня за более чем семь с половиной лет на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск курс доллара к шекелю растет на 1,79%, до 3,9075 шекеля за доллар с уровня прошлого закрытия в 3,8388 шекеля. Ранее в ходе торгов показатель достигал максимального уровня в 3,923 шекеля, что является самым высоким значением с февраля 2016 года. Банк Израиля заявил ранее в понедельник, что продаст до 30 миллиардов долларов иностранной валюты в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, доллар