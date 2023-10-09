https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html

Шапша рассказал о развитии ядерной медицины в Калужской области

Шапша рассказал о развитии ядерной медицины в Калужской области - РИА Новости, 09.10.2023

Шапша рассказал о развитии ядерной медицины в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник на пленарной сессии форума "Биотехмед 2023" рассказал о развитии ядерной медицины в регионе, сообщает РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:58

2023-10-09T20:58

2023-10-09T21:02

калужская область

калужская область

россия

обнинск

владислав шапша

денис мантуров

михаил мурашко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник на пленарной сессии форума "Биотехмед 2023" рассказал о развитии ядерной медицины в регионе, сообщает областное правительство. Восьмой ежегодный форум "Биотехмед 2023" прошел в Сочи. В пленарной сессии участвовали, в частности, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь шла о потребностях системы здравоохранения страны в инновационных лекарственных препаратах и медизделиях и о готовности отечественной промышленности эти потребности обеспечить. "В ходе диалога Владислав Шапша отметил, что в Калужской области создан один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, в котором работают почти 70 предприятий, выпускающие более 230 наименований лекарств важных групп. Ещё около 50 препаратов находятся на разных стадиях подготовки к производству", - говорится в сообщении областного правительства. В рамках этой работы замещены многие импортные медикаменты, подчеркнул губернатор. По словам губернатора, для размещения новых инвесторов фармкластера правительство региона при поддержке Минэкономразвития РФ работает над созданием третьей площадки ОЭЗ "Калуга". Глава региона особо подчеркнул, что один из приоритетов развития калужского фармкластера – радиофармацевтика, поскольку всё шире в практику лечения входят радиофармпрепараты. "Изотопы для них готовят наши научные центры, а медики на их основе синтезируют лекарства для высокотехнологичной медпомощи. На этой мощной научной и медицинской базе госкорпорация "Росатом" строит крупнейший в Европе завод по производству изотопов медицинского назначения. Он начнет работу в 2025 году и на 100% закроет потребности страны в них", - сказал глава Калужской области. Он напомнил, что в Обнинске ведется создание инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий", в котором будут вести разработки технологий и продуктов для использования в ядерной медицине. Также Владислав Шапша выразил особые слова благодарности президенту России Владимиру Путину за поддержку проекта по созданию в Обнинске Центра ядерного образования мирового уровня, в котором будут обучаться не менее 15 тысяч человек в год из многих стран мира. В числе других здесь будут готовить специалистов для ядерной медицины, сельского хозяйства, радиационной безопасности, исследования космоса.

https://ria.ru/20230721/farmatsevtika-1885455724.html

https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html

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Наталья Макарова

калужская область, россия, обнинск, владислав шапша, денис мантуров, михаил мурашко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"