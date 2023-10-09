https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края
Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:23
2023-10-09T15:23
2023-10-09T15:23
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сочи
анапа
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. По оценкам туроператоров, продажи осенних туров в здравницы Сочи и других курортов Кубани за год увеличились на 15-20 процентов. Причем такой отдых на осень путешественники бронировали еще зимой и осенью.Так, если год назад здравницы Анапы бронировались в основном за две недели до заезда, то сегодня – за два месяца до визита. В Геленджике также глубина продаж увеличилась с одного месяца до трех. Загрузка на осень составляет от 80 до 100 процентов.Туроператоры связывают рост популярности санаторного отдыха в Краснодарском крае с общим трендом на ЗОЖ, возможностью совместить оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье или в подогреваемом бассейне.Активнее всего бронируются санатории Сочи, поскольку на этот курорт есть прямые авиарейсы из разных регионов России. Учреждения Анапы и Геленджика больше востребованы у жителей близлежащих регионов, которым удобно добираться на эти курорты на личном автотранспорте.Санатории бюджетного уровня ("Аква Лоо", "Гренада", "Орбита 1", "Автомобилист", "Шексна") за путевку продолжительностью от десяти до 12 дней просят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих. Дорогу нужно оплатить отдельно.Пребывание в здравнице среднего сегмента ("Красная Талка", "Рябинушка" "Адлеркурорт", "Бирюза", "Знание", "Металлург", "Актер", "Старинная Анапа") стоит от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.Туры в здравницу высокого уровня ("Октябрьский", Одиссея Wellness Resort, "Мыс Видный", "Черноморье") стоят от 100 до 380 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Геленджик, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края
АТОР: цена путевки в санаторий Краснодарского края – от 55 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает
АТОР.
По оценкам туроператоров, продажи осенних туров в здравницы Сочи и других курортов Кубани за год увеличились на 15-20 процентов. Причем такой отдых на осень путешественники бронировали еще зимой и осенью.
Так, если год назад здравницы Анапы бронировались в основном за две недели до заезда, то сегодня – за два месяца до визита. В Геленджике также глубина продаж увеличилась с одного месяца до трех. Загрузка на осень составляет от 80 до 100 процентов.
Туроператоры связывают рост популярности санаторного отдыха в Краснодарском крае с общим трендом на ЗОЖ, возможностью совместить оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье или в подогреваемом бассейне.
Активнее всего бронируются санатории Сочи, поскольку на этот курорт есть прямые авиарейсы из разных регионов России
. Учреждения Анапы и Геленджика больше востребованы у жителей близлежащих регионов, которым удобно добираться на эти курорты на личном автотранспорте.
Санатории бюджетного уровня ("Аква Лоо", "Гренада", "Орбита 1", "Автомобилист", "Шексна") за путевку продолжительностью от десяти до 12 дней просят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих. Дорогу нужно оплатить отдельно.
Пребывание в здравнице среднего сегмента ("Красная Талка", "Рябинушка" "Адлеркурорт", "Бирюза", "Знание", "Металлург", "Актер", "Старинная Анапа") стоит от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.
Туры в здравницу высокого уровня ("Октябрьский", Одиссея Wellness Resort, "Мыс Видный", "Черноморье") стоят от 100 до 380 тысяч рублей на двоих.
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