https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края

Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023

Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края

Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:23

2023-10-09T15:23

2023-10-09T15:23

туризм

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сочи

анапа

геленджик

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

туризм

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. По оценкам туроператоров, продажи осенних туров в здравницы Сочи и других курортов Кубани за год увеличились на 15-20 процентов. Причем такой отдых на осень путешественники бронировали еще зимой и осенью.Так, если год назад здравницы Анапы бронировались в основном за две недели до заезда, то сегодня – за два месяца до визита. В Геленджике также глубина продаж увеличилась с одного месяца до трех. Загрузка на осень составляет от 80 до 100 процентов.Туроператоры связывают рост популярности санаторного отдыха в Краснодарском крае с общим трендом на ЗОЖ, возможностью совместить оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье или в подогреваемом бассейне.Активнее всего бронируются санатории Сочи, поскольку на этот курорт есть прямые авиарейсы из разных регионов России. Учреждения Анапы и Геленджика больше востребованы у жителей близлежащих регионов, которым удобно добираться на эти курорты на личном автотранспорте.Санатории бюджетного уровня ("Аква Лоо", "Гренада", "Орбита 1", "Автомобилист", "Шексна") за путевку продолжительностью от десяти до 12 дней просят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих. Дорогу нужно оплатить отдельно.Пребывание в здравнице среднего сегмента ("Красная Талка", "Рябинушка" "Адлеркурорт", "Бирюза", "Знание", "Металлург", "Актер", "Старинная Анапа") стоит от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.Туры в здравницу высокого уровня ("Октябрьский", Одиссея Wellness Resort, "Мыс Видный", "Черноморье") стоят от 100 до 380 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html

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анапа

геленджик

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм