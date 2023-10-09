Рейтинг@Mail.ru
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:23 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края
Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:23
2023-10-09T15:23
туризм
новости - туризм
сочи
анапа
геленджик
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756500776_0:226:3077:1957_1920x0_80_0_0_827af4be36e415d8a8f3fcf40baa7989.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР. По оценкам туроператоров, продажи осенних туров в здравницы Сочи и других курортов Кубани за год увеличились на 15-20 процентов. Причем такой отдых на осень путешественники бронировали еще зимой и осенью.Так, если год назад здравницы Анапы бронировались в основном за две недели до заезда, то сегодня – за два месяца до визита. В Геленджике также глубина продаж увеличилась с одного месяца до трех. Загрузка на осень составляет от 80 до 100 процентов.Туроператоры связывают рост популярности санаторного отдыха в Краснодарском крае с общим трендом на ЗОЖ, возможностью совместить оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье или в подогреваемом бассейне.Активнее всего бронируются санатории Сочи, поскольку на этот курорт есть прямые авиарейсы из разных регионов России. Учреждения Анапы и Геленджика больше востребованы у жителей близлежащих регионов, которым удобно добираться на эти курорты на личном автотранспорте.Санатории бюджетного уровня ("Аква Лоо", "Гренада", "Орбита 1", "Автомобилист", "Шексна") за путевку продолжительностью от десяти до 12 дней просят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих. Дорогу нужно оплатить отдельно.Пребывание в здравнице среднего сегмента ("Красная Талка", "Рябинушка" "Адлеркурорт", "Бирюза", "Знание", "Металлург", "Актер", "Старинная Анапа") стоит от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.Туры в здравницу высокого уровня ("Октябрьский", Одиссея Wellness Resort, "Мыс Видный", "Черноморье") стоят от 100 до 380 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html
сочи
анапа
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756500776_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_aee2c04e10ddc0296b8ed5bea334472d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Геленджик, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Эксперты сообщили, сколько стоит отдых в санаториях Краснодарского края

АТОР: цена путевки в санаторий Краснодарского края – от 55 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСанаторий "Знание" в Сочи
Санаторий Знание в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит санаторная путевка в здравницы Сочи, Анапы и Геленджика в октябре и ноябре, сообщает АТОР.
По оценкам туроператоров, продажи осенних туров в здравницы Сочи и других курортов Кубани за год увеличились на 15-20 процентов. Причем такой отдых на осень путешественники бронировали еще зимой и осенью.
Так, если год назад здравницы Анапы бронировались в основном за две недели до заезда, то сегодня – за два месяца до визита. В Геленджике также глубина продаж увеличилась с одного месяца до трех. Загрузка на осень составляет от 80 до 100 процентов.
Туроператоры связывают рост популярности санаторного отдыха в Краснодарском крае с общим трендом на ЗОЖ, возможностью совместить оздоровительные и лечебные процедуры с отдыхом на морском побережье или в подогреваемом бассейне.
Активнее всего бронируются санатории Сочи, поскольку на этот курорт есть прямые авиарейсы из разных регионов России. Учреждения Анапы и Геленджика больше востребованы у жителей близлежащих регионов, которым удобно добираться на эти курорты на личном автотранспорте.
Санатории бюджетного уровня ("Аква Лоо", "Гренада", "Орбита 1", "Автомобилист", "Шексна") за путевку продолжительностью от десяти до 12 дней просят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих. Дорогу нужно оплатить отдельно.
Пребывание в здравнице среднего сегмента ("Красная Талка", "Рябинушка" "Адлеркурорт", "Бирюза", "Знание", "Металлург", "Актер", "Старинная Анапа") стоит от 70 до 120 тысяч рублей на двоих.
Туры в здравницу высокого уровня ("Октябрьский", Одиссея Wellness Resort, "Мыс Видный", "Черноморье") стоят от 100 до 380 тысяч рублей на двоих.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России
8 октября, 06:26
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиАнапаГеленджикАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала