https://ria.ru/20231009/rouming-1901494500.html

Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле

Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле

Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:34

2023-10-09T13:34

2023-10-09T14:06

израиль

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455106_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_c8e87f8504363359118fd8851a0d0f78.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, рассказали РИА Новости в Tele2."Российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле", - сообщила компания.Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских дипломатических представительств и авиаперевозчиков, подчеркнули в Tele2.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году