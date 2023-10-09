https://ria.ru/20231009/rouming-1901494500.html
Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле
Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле
Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:34
2023-10-09T13:34
2023-10-09T14:06
израиль
в мире
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455106_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_c8e87f8504363359118fd8851a0d0f78.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, рассказали РИА Новости в Tele2."Российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле", - сообщила компания.Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских дипломатических представительств и авиаперевозчиков, подчеркнули в Tele2.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff7bca0a187bc59e930cd0474fb21660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Tele2 обнулит стоимость услуг связи для клиентов, находящихся в Израиле
Tele2 обнулит стоимость услуг связи для находящихся в Израиле клиентов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Tele2 (входит в "Ростелеком") обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране, особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, рассказали РИА Новости в Tele2.
"Российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле", - сообщила компания.
Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских дипломатических представительств и авиаперевозчиков, подчеркнули в Tele2.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.