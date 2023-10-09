https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901559136.html

Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле

Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле

Девять россиян, находящихся в Израиле, не выходят на связь с родственниками, при этом четверо из них числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:03

2023-10-09T17:03

2023-10-09T18:18

в мире

израиль

россия

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Девять россиян, находящихся в Израиле, не выходят на связь с родственниками, при этом четверо из них числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве. "Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах — как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно", — подчеркнули в дипмиссии.Согласно переданным Израилем спискам, четыре человека считаются пропавшими без вести.Консульский отдел посольства постоянно контактирует с родственниками этих людей и оказывает им содействие. В дипмиссии подчеркнули, что прилагают все усилия для поиска пропавших россиян. Кроме того, сотрудники посольства круглосуточно принимают звонки, обращения и помогают находящимся в Израиле туристам.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.

https://ria.ru/20231009/reysy-1901566616.html

https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901554118.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году