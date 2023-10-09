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Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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17:03 09.10.2023 (обновлено: 18:18 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901559136.html
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле
Девять россиян, находящихся в Израиле, не выходят на связь с родственниками, при этом четверо из них числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:03
2023-10-09T18:18
в мире
израиль
россия
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Девять россиян, находящихся в Израиле, не выходят на связь с родственниками, при этом четверо из них числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве. &quot;Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах — как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно&quot;, — подчеркнули в дипмиссии.Согласно переданным Израилем спискам, четыре человека считаются пропавшими без вести.Консульский отдел посольства постоянно контактирует с родственниками этих людей и оказывает им содействие. В дипмиссии подчеркнули, что прилагают все усилия для поиска пропавших россиян. Кроме того, сотрудники посольства круглосуточно принимают звонки, обращения и помогают находящимся в Израиле туристам.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
https://ria.ru/20231009/reysy-1901566616.html
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израиль
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Наталья Макарова
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в мире, израиль, россия, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле

Посольство: четверо россиян пропали без вести в Израиле после атак ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Девять россиян, находящихся в Израиле, не выходят на связь с родственниками, при этом четверо из них числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве.
«

"Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах — как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно", — подчеркнули в дипмиссии.

Согласно переданным Израилем спискам, четыре человека считаются пропавшими без вести.
Консульский отдел посольства постоянно контактирует с родственниками этих людей и оказывает им содействие. В дипмиссии подчеркнули, что прилагают все усилия для поиска пропавших россиян. Кроме того, сотрудники посольства круглосуточно принимают звонки, обращения и помогают находящимся в Израиле туристам.
Аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест
Вчера, 17:33

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
Вчера, 16:44
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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