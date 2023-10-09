https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901554118.html
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:44
2023-10-09T16:44
2023-10-09T16:55
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые могли бы погибнуть от атак ХАМАС в Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."По состоянию на 16.00 9 октября подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
Посольство: пока информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле, нет