https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901554118.html

В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле

В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле

По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:44

2023-10-09T16:44

2023-10-09T16:55

в мире

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые могли бы погибнуть от атак ХАМАС в Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."По состоянию на 16.00 9 октября подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас