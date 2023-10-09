Рейтинг@Mail.ru
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 09.10.2023 (обновлено: 16:55 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901554118.html
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле
По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:44
2023-10-09T16:55
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые могли бы погибнуть от атак ХАМАС в Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России."По состоянию на 16.00 9 октября подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", - говорится в сообщении.
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
В посольстве нет информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле

Посольство: пока информации о россиянах, которые могли погибнуть в Израиле, нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. По состоянию на 16.00 в понедельник (время совпадает с мск) посольство России в Израиле не располагает подтвержденной информацией о гражданах России, которые могли бы погибнуть от атак ХАМАС в Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России.
«
"По состоянию на 16.00 9 октября подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", - говорится в сообщении.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала