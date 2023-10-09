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"Запад ничем не поможет". В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом
"Запад ничем не поможет". В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом - РИА Новости, 09.10.2023
"Запад ничем не поможет". В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом
Россия освободит Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:37
2023-10-09T17:37
2023-10-09T17:37
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия освободит Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.По его мнению, с самого начала было очевидно, что Москва возьмет под контроль два исторически русских города. Часть регионов, входивших в Новороссию со времен Екатерины II Великой, уже освобождена, напомнил офицер. Это произошло из-за того, что Запад фактически объявил войну Москве, отметил он."Русские возьмут все, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим", — заявил Макгрегор.Бывший советник Пентагона также напомнил, что ВСУ уже потеряли колоссальное количество военных. По его оценке, с фронта не вернулось от 450 до 500 тысяч украинцев. Эксперт напомнил, что США во Второй мировой войне потеряли гораздо меньше людей. Это говорит о том, что Украина разваливается как государство, нынешнее ее состояние можно описать термином Failed State.Failed State — страны, которые не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
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политика, сша, россия, пентагон, вооруженные силы украины, москва
Политика, США, Россия, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Москва
"Запад ничем не поможет". В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом
Офицер Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Харьков и Одессу