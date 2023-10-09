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Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
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23:31 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/reysy-1901632774.html
Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
Российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, сообщил МИД России в своем в телеграм-канале, отметив большое... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:31
2023-10-09T23:31
в мире
израиль
россия
тель-авив
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, сообщил МИД России в своем в телеграм-канале, отметив большое количество обращений россиян, желающих вернуться на родину. "В связи с большим количеством обращений желающих вылететь из Израиля в Россию, сообщаем данные о соответствующие рейсах: в настоящее время прямые перелеты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" по маршрутам Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тел-Авив и Минеральные Воды - Тель-Авив. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации", - говорится в сообщении российского МИД. "Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять у авиаперевозчиков: авиакомпания Red Wings +7 (495) 212-12-51; авиакомпания "Азимут" +7 (863) 226-00-05. Также за актуальной информацией можно следить на официальном ресурсах Red Wings", - добавили в дипведомстве. Как уточнили в министерстве, авиакомпании в индивидуальном порядке уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС. "Перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", - отметили в МИД России. Ранее Росавиация сообщила о введении с 3.00 мск 8 октября ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901588583.html
https://ria.ru/20231009/reysy-1901566616.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль

МИД: авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты между Россией и Израилем

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, сообщил МИД России в своем в телеграм-канале, отметив большое количество обращений россиян, желающих вернуться на родину.
«
"В связи с большим количеством обращений желающих вылететь из Израиля в Россию, сообщаем данные о соответствующие рейсах: в настоящее время прямые перелеты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" по маршрутам Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тел-Авив и Минеральные Воды - Тель-Авив. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации", - говорится в сообщении российского МИД.
Жители Тель-Авива на опустевшем пляже. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Россияне продолжают летать в Израиль
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«
"Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять у авиаперевозчиков: авиакомпания Red Wings +7 (495) 212-12-51; авиакомпания "Азимут" +7 (863) 226-00-05. Также за актуальной информацией можно следить на официальном ресурсах Red Wings", - добавили в дипведомстве.
Как уточнили в министерстве, авиакомпании в индивидуальном порядке уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС.
«
"Перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", - отметили в МИД России.
Ранее Росавиация сообщила о введении с 3.00 мск 8 октября ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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