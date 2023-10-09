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В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов - РИА Новости, 09.10.2023
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16:07 09.10.2023 (обновлено: 16:17 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/restoran-1901544237.html
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов - РИА Новости, 09.10.2023
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов
Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, преступники разбили стеклянную дверь и украли... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:07
2023-10-09T16:17
в мире
израиль
садик хан
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оон
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы, сообщила в понедельник газета Independent. В минувшие выходные лондонская полиция сообщила об усилении патрулей в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. "Кошерный ресторан на северо-западе Лондона стал целью нападения вандалов", - говорится в сообщении издания. Инцидент произошел в понедельник рано утром, преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы, пишет Independent. Отмечается, что вместе с этим на мосту недалеко от заведения появилась надпись граффити с призывом освободить Палестину, однако правоохранители пока не уверены, что два инцидента взаимосвязаны. Полиция Лондона при этом не рассматривает действия вандалов как преступление на почве ненависти, сообщает газета. Мэр британской столицы Садик Хан отреагировал в соцсетях на произошедшее, выразив поддержку всем проживающим в городе евреям. Хан заявил, что Лондон не проявляет никакой терпимости к ненависти, и выразил уверенность, что преступники понесут наказание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, садик хан, хамас, оон, биньямин нетаньяху, лондон, палестина, михаил богданов
В мире, Израиль, Садик Хан, Хамас, ООН, Биньямин Нетаньяху, Лондон, Палестина, Михаил Богданов
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов

Independent: в Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSГраффити с надписью "Свободу Палестине" на железнодорожном мосту в районе Голдерс-Грин в Лондоне
Граффити с надписью Свободу Палестине на железнодорожном мосту в районе Голдерс-Грин в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
Граффити с надписью "Свободу Палестине" на железнодорожном мосту в районе Голдерс-Грин в Лондоне
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы, сообщила в понедельник газета Independent.
В минувшие выходные лондонская полиция сообщила об усилении патрулей в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
© Фото из соцсетейЕврейский ресторан, подвергшийся нападению в Лондоне
Еврейский ресторан, подвергшийся нападению в Лондоне
© Фото из соцсетей
Еврейский ресторан, подвергшийся нападению в Лондоне
«
"Кошерный ресторан на северо-западе Лондона стал целью нападения вандалов", - говорится в сообщении издания.
Инцидент произошел в понедельник рано утром, преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы, пишет Independent.
Отмечается, что вместе с этим на мосту недалеко от заведения появилась надпись граффити с призывом освободить Палестину, однако правоохранители пока не уверены, что два инцидента взаимосвязаны. Полиция Лондона при этом не рассматривает действия вандалов как преступление на почве ненависти, сообщает газета.
Мэр британской столицы Садик Хан отреагировал в соцсетях на произошедшее, выразив поддержку всем проживающим в городе евреям. Хан заявил, что Лондон не проявляет никакой терпимости к ненависти, и выразил уверенность, что преступники понесут наказание.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильСадик ХанХамасООНБиньямин НетаньяхуЛондонПалестинаМихаил Богданов
 
 
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