Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
Лидер Колумбии Петро сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины "человекоподобными животными", схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев - разжигание ненависти приведет лишь к новому холокосту, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
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"Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведет лишь к холокосту", - так Петро в своем блоге прокомментировал выступление министра обороны Израиля Йоава Галланта.
Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы.
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"Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведем борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом", - сказал Галлант, видео его слов опубликовала колумбийская радиостанция Blu Radio.
Посол Израиля в Колумбии Гали Даган ранее в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь, и пригласил его посетить мемориал Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме и Освенцим в Польше.
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"Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе", - написал Петро в своем блоге в ответ на приглашение израильского посла.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.