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Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов - РИА Новости, 09.10.2023
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21:25 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов - РИА Новости, 09.10.2023
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
Заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины "человекоподобными животными", схожи с высказываниями нацистов в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:25
2023-10-09T21:25
в мире
израиль
хамас
оон
исраэль кац
густаво петро
колумбия
освенцим
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины "человекоподобными животными", схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев - разжигание ненависти приведет лишь к новому холокосту, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведет лишь к холокосту", - так Петро в своем блоге прокомментировал выступление министра обороны Израиля Йоава Галланта. Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. "Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведем борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом", - сказал Галлант, видео его слов опубликовала колумбийская радиостанция Blu Radio. Посол Израиля в Колумбии Гали Даган ранее в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь, и пригласил его посетить мемориал Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме и Освенцим в Польше. "Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе", - написал Петро в своем блоге в ответ на приглашение израильского посла. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html
https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html
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в мире, израиль, хамас, оон, исраэль кац, густаво петро, колумбия, освенцим, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хамас, ООН, Исраэль Кац, Густаво Петро, Колумбия, Освенцим, Биньямин Нетаньяху
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов

Лидер Колумбии Петро сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины "человекоподобными животными", схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев - разжигание ненависти приведет лишь к новому холокосту, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
«
"Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведет лишь к холокосту", - так Петро в своем блоге прокомментировал выступление министра обороны Израиля Йоава Галланта.
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Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы.
«
"Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведем борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом", - сказал Галлант, видео его слов опубликовала колумбийская радиостанция Blu Radio.
Посол Израиля в Колумбии Гали Даган ранее в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь, и пригласил его посетить мемориал Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме и Освенцим в Польше.
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Вчера, 19:02
«
"Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе", - написал Петро в своем блоге в ответ на приглашение израильского посла.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильХамасООНИсраэль КацГуставо ПетроКолумбияОсвенцимБиньямин Нетаньяху
 
 
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