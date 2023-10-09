https://ria.ru/20231009/rastenie-1901391361.html

Из реликтового растения в Приморье получили противоопухолевые вещества

Из реликтового растения в Приморье получили противоопухолевые вещества - РИА Новости, 09.10.2023

Из реликтового растения в Приморье получили противоопухолевые вещества

Ученые Федерального научного центра (ФНЦ) биоразнообразия наземной биоты восточной Азии ДВО РАН получили из культуры бородатых корней реликтового растения... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:00

2023-10-09T07:00

2023-10-09T07:00

российская академия наук

азия

приморский край

надеждинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Ученые Федерального научного центра (ФНЦ) биоразнообразия наземной биоты восточной Азии ДВО РАН получили из культуры бородатых корней реликтового растения кирказона маньчжурского вещества с противоопухолевой активностью, рассказали РИА Новости ученые ФНЦ. "Кирказон – это реликтовое растение, краснокнижное. Его маленькие фрагментированные природные популяции остались только на самом юге Приморского края: Надеждинский район, Уссурийский городской округ. В нашем центре проведены разнонаправленные исследования, посвященные изучению кардиотропного потенциала растения, выявлены особенности репродуктивной биологии растений и генетической изменчивости природных популяций. Кроме того, наши ученые научились выращивать кирказон в пробирках (in vitro), минуя стадию получения семян: по сути, из почек. И теперь можно получать многие полезные вещества из культивируемых растений", - рассказала агентству с.н.с., к.б.н., сектор микроклонального размножения лесных, сельскохозяйственных и декоративных растений Ольга Наконечная. Как уточнила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Ольга Ухваткина, это растение – очень полезное, его используют в китайской медицине, но ранее вещества из него применяли только в качестве кардиопротектора – для защиты сердечной мышцы миокарда. При этом кирказон обладает высокой токсичностью. Для лекарственного применения лиану можно использовать только в определённом возрасте: если она будет чуть меньше или чуть больше – полезных веществ в ней не будет. "Наши ученые получили из культуры бородатых корней кирказона вещества с противоопухолевой активностью. Исследования продолжаются. В будущем наши ученые совместно с коллегами из других институтов ДВО РАН продолжат эту работу", - сказала Ухваткина.

https://ria.ru/20231005/nauka-1900157944.html

азия

приморский край

надеждинский район

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российская академия наук, азия, приморский край, надеждинский район