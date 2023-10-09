https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html
Будет расплата. Одна ошибка Байдена хоронит Украину
Будет расплата. Одна ошибка Байдена хоронит Украину - РИА Новости, 09.10.2023
Будет расплата. Одна ошибка Байдена хоронит Украину
Политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, а расплачивается за это Украина, говорится в статье колумниста The... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:24
2023-10-09T01:24
2023-10-09T01:24
в мире
украина
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джо байден
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, а расплачивается за это Украина, говорится в статье колумниста The Washington Post Марка Тиссена."Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших. И проблема здесь в том, что они правы", - пишет автор.По его словам, нынешний глава Белого дома поспособствовал возникновению "самого тяжелого кризиса на границе" за всю историю США, кроме того, только за прошлый год свыше 106 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиков, среди которых было немало фентанила, завозимого контрабандой через границу."Ситуация настолько жуткая, что даже демократы обращают на нее внимание Байдена", - подчеркивает Тиссен. При этом Байден мог добиться исполнения действующих законов в сфере миграции и границы, как это делал его предшественник Барак Обама, но решил этого не делать, в результате чего ситуация выходит из-под контроля, а поддержка Украины со стороны республиканцев падает."Он дал им возможность выступить против сохранения лидирующей роли США в поддержке Украины", - утверждает обозреватель. При этом остается неясным, будет ли преемник смещенного экс-спикера конгресса Кевина Маккарти увязывать помощь Украине с охраной границы, и будет ли группа республиканцев, принудившая Маккарти к отставке, пытаться блокировать эти усилия.Вместе с тем проблема безопасности границ решается не конгрессом, а Белым домом, глава которого отказывается использовать законы, хотя имеет для этого и ресурсы, и полномочия. "И пока он так поступает, ситуация на границе будет все больше выходить из-под контроля. А расплачиваться за это будет Украина. Если Байден действительно заботится об Украине и хочет ей помогать, ему следует обеспечить безопасность нашей южной границы", - резюмирует Тиссен.При администрации Байдена на южную границу США прибыли огромное число мигрантов, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, Украина, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
Будет расплата. Одна ошибка Байдена хоронит Украину
WP: Украина расплачивается за провальную миграционную политику Байдена
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, а расплачивается за это Украина, говорится в статье колумниста The Washington Post
Марка Тиссена.
"Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших. И проблема здесь в том, что они правы", - пишет автор.
"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ
По его словам, нынешний глава Белого дома поспособствовал возникновению "самого тяжелого кризиса на границе" за всю историю США, кроме того, только за прошлый год свыше 106 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиков, среди которых было немало фентанила, завозимого контрабандой через границу.
"Ситуация настолько жуткая, что даже демократы обращают на нее внимание Байдена", - подчеркивает Тиссен. При этом Байден мог добиться исполнения действующих законов в сфере миграции и границы, как это делал его предшественник Барак Обама
, но решил этого не делать, в результате чего ситуация выходит из-под контроля, а поддержка Украины со стороны республиканцев падает.
"Он дал им возможность выступить против сохранения лидирующей роли США в поддержке Украины", - утверждает обозреватель. При этом остается неясным, будет ли преемник смещенного экс-спикера конгресса Кевина Маккарти
увязывать помощь Украине с охраной границы, и будет ли группа республиканцев, принудившая Маккарти к отставке, пытаться блокировать эти усилия.
Вместе с тем проблема безопасности границ решается не конгрессом, а Белым домом, глава которого отказывается использовать законы, хотя имеет для этого и ресурсы, и полномочия. "И пока он так поступает, ситуация на границе будет все больше выходить из-под контроля. А расплачиваться за это будет Украина. Если Байден действительно заботится об Украине и хочет ей помогать, ему следует обеспечить безопасность нашей южной границы", - резюмирует Тиссен.
При администрации Байдена на южную границу США прибыли огромное число мигрантов, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США