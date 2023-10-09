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Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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12:47 09.10.2023 (обновлено: 14:50 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:47
2023-10-09T14:50
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашдод
сдерот
хамас
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота.Ранее бригады сообщали, что обстреливают ракетами Тель-Авив и Иерусалим."В ответ на обстрел жилых домов бригады "Аль-Кассам" выпускают большой ракетный залп по Ашдоду и Ашкелону из 120 ракет", - говорится в заявлении бригад.Военное крыло ХАМАС сообщило, что снова выпустило ракеты в направлении Тель-Авива. Оно также добавило, что ракеты выпущены в сторону Сдерота "для поддержки находящихся там сил "Аль-Кассам".
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тель-авив
ашдод
сдерот
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Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля
Так выглядит новый ракетный удар по Израилю из Газы, передает корреспондент РИА Новости
2023-10-09T12:47
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашдод, сдерот, хамас
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашдод, Сдерот, Хамас
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле

Военное крыло ХАМАС выпустило ракеты по Тель-Авиву и еще трем городам в Израиле

Читать ria.ru в
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота.
Ранее бригады сообщали, что обстреливают ракетами Тель-Авив и Иерусалим.
"В ответ на обстрел жилых домов бригады "Аль-Кассам" выпускают большой ракетный залп по Ашдоду и Ашкелону из 120 ракет", - говорится в заявлении бригад.
Военное крыло ХАМАС сообщило, что снова выпустило ракеты в направлении Тель-Авива. Оно также добавило, что ракеты выпущены в сторону Сдерота "для поддержки находящихся там сил "Аль-Кассам".
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
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В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАшдодСдеротХамас
 
 
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