https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:47
2023-10-09T12:47
2023-10-09T14:50
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашдод
сдерот
хамас
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота.Ранее бригады сообщали, что обстреливают ракетами Тель-Авив и Иерусалим."В ответ на обстрел жилых домов бригады "Аль-Кассам" выпускают большой ракетный залп по Ашдоду и Ашкелону из 120 ракет", - говорится в заявлении бригад.Военное крыло ХАМАС сообщило, что снова выпустило ракеты в направлении Тель-Авива. Оно также добавило, что ракеты выпущены в сторону Сдерота "для поддержки находящихся там сил "Аль-Кассам".
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
тель-авив
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internet-group@rian.ru
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Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля
Так выглядит новый ракетный удар по Израилю из Газы, передает корреспондент РИА Новости
2023-10-09T12:47
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашдод, сдерот, хамас
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашдод, Сдерот, Хамас
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Военное крыло ХАМАС выпустило ракеты по Тель-Авиву и еще трем городам в Израиле