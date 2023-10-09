https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:47

2023-10-09T12:47

2023-10-09T14:50

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ашдод

сдерот

хамас

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет в направлении Ашдода, Ашкелона, Тель-Авива и Сдерота.Ранее бригады сообщали, что обстреливают ракетами Тель-Авив и Иерусалим."В ответ на обстрел жилых домов бригады "Аль-Кассам" выпускают большой ракетный залп по Ашдоду и Ашкелону из 120 ракет", - говорится в заявлении бригад.Военное крыло ХАМАС сообщило, что снова выпустило ракеты в направлении Тель-Авива. Оно также добавило, что ракеты выпущены в сторону Сдерота "для поддержки находящихся там сил "Аль-Кассам".

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

тель-авив

ашдод

сдерот

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля Так выглядит новый ракетный удар по Израилю из Газы, передает корреспондент РИА Новости 2023-10-09T12:47 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашдод, сдерот, хамас