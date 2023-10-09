СМИ: выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне
Ynet: пущенная из сектора Газа ракета поразила жилой дом в израильском Ашкелоне
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах, сообщает израильский портал Ynet.
По данным портала, в результате прямого попадания в дом пожар вспыхнул в двух квартирах. Спасательные службы выясняют, находились ли там жильцы.
"После сигналов тревоги бригада МДА выехала осмотреть место попадания ракеты в двухэтажный жилой дом в Ашкелоне. МДА оказывает медицинскую помощь и эвакуирует в больницу мальчика около восьми лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями и женщину 40 лет с приступом паники", - говорится в сообщении MDA.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также 100 ракет в направлении города Ашкелон.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также 100 ракет в направлении города Ашкелон.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.