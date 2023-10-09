https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне
Скрытые кнопки в настройках могут отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне, рассказал агентству "Прайм" глава команды разработки супераппа Gem... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:17
2023-10-09T02:17
2023-10-09T05:25
технологии
ваге закарян
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Скрытые кнопки в настройках могут отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне, рассказал агентству "Прайм" глава команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Даже отключенные сервисы в смартфоне могут собирать информацию о владельце в фоновом режиме. В iPhone это можно проверить по каждому параметру отдельно в меню "Конфиденциальность и безопасность".Запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно запретить полностью, указывает Закарян. Для этого в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность" следует нажать на пункт меню "Отслеживание" и деактивировать "Трекинг-запросы приложениями".На телефонах, работающих на Android, в настройках следует нажать на пункт меню "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". Затем в настройках надо перейти в пункт "Параметры разработчика", далее — "Плитки быстрых параметров для разработчиков", где нужно активировать пункт "Sensors off".После этого, как пояснил специалист, в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, которая позволит быстро отключать доступ к микрофону и камере во всех работающих приложениях.
https://ria.ru/20230516/proslushka-1872269169.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ваге закарян, смартфон, смартфоны
Технологии, Ваге Закарян, смартфон, Смартфоны
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне
Эксперт Закарян сообщил о скрытой возможности отключения прослушки в смартфоне
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Скрытые кнопки в настройках могут отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне, рассказал агентству "Прайм"
глава команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Даже отключенные сервисы в смартфоне могут собирать информацию о владельце в фоновом режиме. В iPhone это можно проверить по каждому параметру отдельно в меню "Конфиденциальность и безопасность".
Запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно запретить полностью, указывает Закарян. Для этого в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность" следует нажать на пункт меню "Отслеживание" и деактивировать "Трекинг-запросы приложениями".
На телефонах, работающих на Android, в настройках следует нажать на пункт меню "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". Затем в настройках надо перейти в пункт "Параметры разработчика", далее — "Плитки быстрых параметров для разработчиков", где нужно активировать пункт "Sensors off".
После этого, как пояснил специалист, в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, которая позволит быстро отключать доступ к микрофону и камере во всех работающих приложениях.
Телефон экс-главы Минобороны Франции прослушивался шпионской программой