Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав
СМИ: Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Согласно словам собеседника телеканала, Каир после начала эскалации "на оккупированных территориях без колебаний активизировал свои контакты с международными игроками, чтобы остановить насилие и гибель палестинцев".
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"Видение Каира было четким, когда он предупредил о серьезности ситуации и ее последствий для принципов палестинской проблемы… призывов, способствующих исходу мирного населения, чтобы оставить сектор Газа без населения, тем самым способствуя ликвидации самой палестинской проблемы", - приводит телеканал высокопоставленного источника.
Суверенитет Египта, отметил он, "нарушить не позволят".
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"Оккупационные власти несут ответственность за поиск гуманитарных коридоров для способствованию исхода населения сектора Газы", - отметил он.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.