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Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав

Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав - РИА Новости, 09.10.2023

Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав

Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:33

2023-10-09T23:33

2023-10-09T23:33

в мире

израиль

египет

каир (город)

биньямин нетаньяху

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хамас

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ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария". Согласно словам собеседника телеканала, Каир после начала эскалации "на оккупированных территориях без колебаний активизировал свои контакты с международными игроками, чтобы остановить насилие и гибель палестинцев". "Видение Каира было четким, когда он предупредил о серьезности ситуации и ее последствий для принципов палестинской проблемы… призывов, способствующих исходу мирного населения, чтобы оставить сектор Газа без населения, тем самым способствуя ликвидации самой палестинской проблемы", - приводит телеканал высокопоставленного источника. Суверенитет Египта, отметил он, "нарушить не позволят". "Оккупационные власти несут ответственность за поиск гуманитарных коридоров для способствованию исхода населения сектора Газы", - отметил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/netanyakhu-1901632136.html

https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html

израиль

египет

каир (город)

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в мире, израиль, египет, каир (город), биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году