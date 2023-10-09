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Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав - РИА Новости, 09.10.2023
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23:33 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/prizyv-1901632972.html
Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав
Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав - РИА Новости, 09.10.2023
Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав
Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:33
2023-10-09T23:33
в мире
израиль
египет
каир (город)
биньямин нетаньяху
сергей лавров
оон
хамас
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ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария". Согласно словам собеседника телеканала, Каир после начала эскалации "на оккупированных территориях без колебаний активизировал свои контакты с международными игроками, чтобы остановить насилие и гибель палестинцев". "Видение Каира было четким, когда он предупредил о серьезности ситуации и ее последствий для принципов палестинской проблемы… призывов, способствующих исходу мирного населения, чтобы оставить сектор Газа без населения, тем самым способствуя ликвидации самой палестинской проблемы", - приводит телеканал высокопоставленного источника. Суверенитет Египта, отметил он, "нарушить не позволят". "Оккупационные власти несут ответственность за поиск гуманитарных коридоров для способствованию исхода населения сектора Газы", - отметил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/netanyakhu-1901632136.html
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израиль
египет
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в мире, израиль, египет, каир (город), биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав

СМИ: Египет предостерег от призывов к мирным жителям Газы покинуть анклав

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
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ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Египет предостерег от призывов к мирным жителям сектора Газа к массовому исходу из анклава, сообщил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Согласно словам собеседника телеканала, Каир после начала эскалации "на оккупированных территориях без колебаний активизировал свои контакты с международными игроками, чтобы остановить насилие и гибель палестинцев".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство
Вчера, 23:25
«
"Видение Каира было четким, когда он предупредил о серьезности ситуации и ее последствий для принципов палестинской проблемы… призывов, способствующих исходу мирного населения, чтобы оставить сектор Газа без населения, тем самым способствуя ликвидации самой палестинской проблемы", - приводит телеканал высокопоставленного источника.
Суверенитет Египта, отметил он, "нарушить не позволят".
«
"Оккупационные власти несут ответственность за поиск гуманитарных коридоров для способствованию исхода населения сектора Газы", - отметил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
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Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
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Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильЕгипетКаир (город)Биньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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