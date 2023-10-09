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В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка
В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка - РИА Новости, 09.10.2023
В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка
Два ребенка 3 и 4 лет погибли при пожаре в Амурской области, они отравились продуктами горения, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T04:18
2023-10-09T04:18
2023-10-09T04:18
амурская область
происшествия
благовещенск
россия
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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Два ребенка 3 и 4 лет погибли при пожаре в Амурской области, они отравились продуктами горения, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, пожар произошел накануне вечером в жилом доме по улице Заводской в Благовещенске. "В результате отравления продуктами горения погибло двое малолетних детей, 2019 и 2020 годов рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры Приамурья. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности, проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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амурская область, происшествия, благовещенск, россия
Амурская область, Происшествия, Благовещенск, Россия
В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка
В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка трех и четырех лет