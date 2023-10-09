https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html

В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка

В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка - РИА Новости, 09.10.2023

В результате пожара в Амурской области погибли два ребенка

Два ребенка 3 и 4 лет погибли при пожаре в Амурской области, они отравились продуктами горения, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T04:18

2023-10-09T04:18

2023-10-09T04:18

амурская область

происшествия

благовещенск

россия

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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Два ребенка 3 и 4 лет погибли при пожаре в Амурской области, они отравились продуктами горения, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, пожар произошел накануне вечером в жилом доме по улице Заводской в Благовещенске. "В результате отравления продуктами горения погибло двое малолетних детей, 2019 и 2020 годов рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры Приамурья. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности, проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html

амурская область

благовещенск

россия

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амурская область, происшествия, благовещенск, россия