https://ria.ru/20231009/poteri-1901517160.html

ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023

ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:43

2023-10-09T14:43

2023-10-09T14:43

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщило Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Торского, Григоровки в ДНР и Кузьмино в ЛНР. "Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231009/liman-1901455868.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины