https://ria.ru/20231009/poteri-1901517160.html
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:43
2023-10-09T14:43
2023-10-09T14:43
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщило Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Торского, Григоровки в ДНР и Кузьмино в ЛНР. "Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231009/liman-1901455868.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Торского, Григоровки в ДНР
и Кузьмино в ЛНР
.
"Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении