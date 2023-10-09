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ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
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14:43 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/poteri-1901517160.html
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:43
2023-10-09T14:43
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщило Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Торского, Григоровки в ДНР и Кузьмино в ЛНР. "Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231009/liman-1901455868.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 45 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Торского, Григоровки в ДНР и Кузьмино в ЛНР.
"Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Вчера, 11:48
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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