https://ria.ru/20231009/poteplenie-1901475915.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 09.10.2023

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление

Температура воздуха в Москве повысится до 15 градусов к четвергу, но погода останется пасмурной и дождливой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:39

2023-10-09T12:39

2023-10-09T12:40

погода

роман вильфанд

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве повысится до 15 градусов к четвергу, но погода останется пасмурной и дождливой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В среду начинаются изменения… Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона, и воздушные массы уже будут не с севера, а с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов, а в четверг значительное повышение температуры: днем уже будет от 10 до 15 градусов. В пятницу температура тоже около 10 градусов", - сказал Вильфанд. При этом синоптик отметил, что погода останется "пасмурной и дождливой".

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, роман вильфанд, москва, гидрометцентр