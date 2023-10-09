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Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 09.10.2023
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление
Температура воздуха в Москве повысится до 15 градусов к четвергу, но погода останется пасмурной и дождливой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:39
2023-10-09T12:39
2023-10-09T12:40
погода
роман вильфанд
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве повысится до 15 градусов к четвергу, но погода останется пасмурной и дождливой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В среду начинаются изменения… Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона, и воздушные массы уже будут не с севера, а с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов, а в четверг значительное повышение температуры: днем уже будет от 10 до 15 градусов. В пятницу температура тоже около 10 градусов", - сказал Вильфанд. При этом синоптик отметил, что погода останется "пасмурной и дождливой".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, роман вильфанд, москва, гидрометцентр
Погода, Роман Вильфанд, Москва, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление
Вильфанд пообещал москвичам потепление до 15 градусов к четвергу
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве повысится до 15 градусов к четвергу, но погода останется пасмурной и дождливой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В среду начинаются изменения… Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона, и воздушные массы уже будут не с севера, а с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов, а в четверг значительное повышение температуры: днем уже будет от 10 до 15 градусов. В пятницу температура тоже около 10 градусов", - сказал Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что погода останется "пасмурной и дождливой".
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму