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Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций - РИА Новости, 09.10.2023
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18:32 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/poruchenie-1901582693.html
Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций
Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:32
2023-10-09T18:32
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 года. "Правительству Российской Федерации принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях, обратив особое внимание на обеспечение такого повышения при реализации данными юридическими лицами инвестиционных проектов по расширению и модернизации производственных мощностей, а также по созданию новых рабочих мест", - говорится в документе. Обозначенный в поручении срок - 1 марта 2024 года, ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций

Путин поручил правительству установить требования по роботизации госкорпораций

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 года.
«
"Правительству Российской Федерации принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях, обратив особое внимание на обеспечение такого повышения при реализации данными юридическими лицами инвестиционных проектов по расширению и модернизации производственных мощностей, а также по созданию новых рабочих мест", - говорится в документе.
Обозначенный в поручении срок - 1 марта 2024 года, ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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