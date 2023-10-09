https://ria.ru/20231009/poruchenie-1901582693.html

Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций

Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поручил установить требования по роботизации госкорпораций

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:32

2023-10-09T18:32

2023-10-09T18:32

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 года. "Правительству Российской Федерации принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях, обратив особое внимание на обеспечение такого повышения при реализации данными юридическими лицами инвестиционных проектов по расширению и модернизации производственных мощностей, а также по созданию новых рабочих мест", - говорится в документе. Обозначенный в поручении срок - 1 марта 2024 года, ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231009/znacheniya-1901577906.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф