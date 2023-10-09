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Туапсинский морской торговый порт увеличил выработку по нацпроекту на 10% - РИА Новости, 09.10.2023
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Краснодарский край
 
21:59 09.10.2023 (обновлено: 22:02 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/port-1901624024.html
Туапсинский морской торговый порт увеличил выработку по нацпроекту на 10%
Туапсинский морской торговый порт увеличил выработку по нацпроекту на 10% - РИА Новости, 09.10.2023
Туапсинский морской торговый порт увеличил выработку по нацпроекту на 10%
Туапсинский морской торговый порт в Краснодарском крае увеличил выработку на 10% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:59
2023-10-09T22:02
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
туапсинский морской торговый порт
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Туапсинский морской торговый порт в Краснодарском крае увеличил выработку на 10% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Туапсинский морской торговый порт на 10% увеличил выработку благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК – ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что бережливые технологии также помогли на 10% снизить запасы предприятия и сократить время протекания производства. Так порт оптимизировал процесс перевалки грузов, составляющий 38% от общей выручки предприятия. Кроме того, эксперты РЦК рассчитали необходимый остаток досмотровых устройств для обеспечения бесперебойной работы. Для ускорения производственного процесса был изготовлен специальный крюк, поднимающий откидные аппарели. Также было сокращено время поиска стоянки для автотранспорта. Туапсинский морской торговый порт занимается погрузкой и разгрузкой товара. Ежегодно этот оператор обрабатывает до 20 миллионов тонн грузов, а также управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов, добавляют власти. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Присоединится к нему могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html
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экономика, технологии, краснодарский край, туапсинский морской торговый порт
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Туапсинский морской торговый порт

Туапсинский морской торговый порт увеличил выработку по нацпроекту на 10%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМорской порт Туапсе
Морской порт Туапсе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Морской порт Туапсе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Туапсинский морской торговый порт в Краснодарском крае увеличил выработку на 10% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Туапсинский морской торговый порт на 10% увеличил выработку благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК – ред.)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что бережливые технологии также помогли на 10% снизить запасы предприятия и сократить время протекания производства. Так порт оптимизировал процесс перевалки грузов, составляющий 38% от общей выручки предприятия. Кроме того, эксперты РЦК рассчитали необходимый остаток досмотровых устройств для обеспечения бесперебойной работы. Для ускорения производственного процесса был изготовлен специальный крюк, поднимающий откидные аппарели. Также было сокращено время поиска стоянки для автотранспорта.
Туапсинский морской торговый порт занимается погрузкой и разгрузкой товара. Ежегодно этот оператор обрабатывает до 20 миллионов тонн грузов, а также управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов, добавляют власти.
Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Присоединится к нему могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
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Краснодарский крайЭкономикаТехнологииКраснодарский крайТуапсинский морской торговый порт
 
 
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