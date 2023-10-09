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Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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23:11 09.10.2023 (обновлено: 23:12 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/pomosch-1901631458.html
Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине
Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине
США в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Украины и поддержанием собственной обороноспособности, сказала журналистам... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:11
2023-10-09T23:12
в мире
израиль
украина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
нато
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Украины и поддержанием собственной обороноспособности, сказала журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. "Мы способны продолжать (оказывать - ред.) нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность", - сказала она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231009/platezhi-1901630439.html
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html
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в мире, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине

Источник: США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Манхэттен
 Манхэттен - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Украины и поддержанием собственной обороноспособности, сказала журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте.
«
"Мы способны продолжать (оказывать - ред.) нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность", - сказала она.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель
Вчера, 22:57
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
Вчера, 13:31
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В ЕК оценили, как события на Ближнем Востоке повлияют на помощь Украине
Вчера, 13:42
 
В миреИзраильУкраинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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