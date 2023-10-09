https://ria.ru/20231009/pomosch-1901631458.html

Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине

Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Источник: США в состоянии совместить помощь Израилю и Украине

США в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Украины и поддержанием собственной обороноспособности, сказала журналистам... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:11

2023-10-09T23:11

2023-10-09T23:12

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Украины и поддержанием собственной обороноспособности, сказала журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. "Мы способны продолжать (оказывать - ред.) нашу поддержку как Украине, так и Израилю, а также сохранять нашу глобальную боеготовность", - сказала она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231009/platezhi-1901630439.html

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html

https://ria.ru/20231009/pomosch-1901498019.html

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в мире, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году