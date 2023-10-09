https://ria.ru/20231009/pomosch-1901543408.html

Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область

Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область - РИА Новости, 09.10.2023

Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область

Из Карелии в Васильевский район Запорожской области направят вторую партию помощи - оргтехнику, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:04

2023-10-09T16:04

2023-10-09T16:04

общество

запорожская область

республика карелия

общероссийский народный фронт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Из Карелии в Васильевский район Запорожской области направят вторую партию помощи - оргтехнику, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания, сообщает управление пресс-службы главы республики. "Почти пять тонн груза передадут из Карелии в Васильевский район Запорожской области. Это уже вторая машина, которую направят в подшефный район. В ней – оргтехника, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания и другое", - говорится в сообщении. Жители Карелии, представители органов власти и бизнес-сообщества во взаимодействии с Общероссийским Народным фронтом собрали необходимую помощь для подшефного района. "Посылки собирали жители Карелии, предприниматели, министерства и иные органы власти. Сегодня мы отправляем принтеры, многофункциональные устройства, большой ассортимент канцелярских товаров для школ Васильевки. В социальные и медицинские учреждения передадим средства личной гигиены, инвалидные коляски, медицинские матрасы, подушки, для органов местного самоуправления подготовили географические карты, флаги. Всего удалось собрать почти пять тонн груза", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина, слова которой приводятся в сообщении. Также в школы Васильевского района из Карелии направят волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи. Жителям подшефного района передадут около 100 килограммов продуктов питания, в том числе мед, собранный на пасеках Карелии. Ранее Карелия помогла образовательным учреждениям Васильевского района подготовиться ко Дню знаний – школьникам передали канцелярские товары и спортивный инвентарь. В июне сообщалось, что Карелия взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области, было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях.

https://ria.ru/20230921/stroymaterialy-1897773711.html

https://ria.ru/20230907/dagestan-1894766449.html

запорожская область

республика карелия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, запорожская область, республика карелия, общероссийский народный фронт