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Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область - РИА Новости, 09.10.2023
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16:04 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pomosch-1901543408.html
Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область
Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область - РИА Новости, 09.10.2023
Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область
Из Карелии в Васильевский район Запорожской области направят вторую партию помощи - оргтехнику, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
общество
запорожская область
республика карелия
общероссийский народный фронт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Из Карелии в Васильевский район Запорожской области направят вторую партию помощи - оргтехнику, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания, сообщает управление пресс-службы главы республики. "Почти пять тонн груза передадут из Карелии в Васильевский район Запорожской области. Это уже вторая машина, которую направят в подшефный район. В ней – оргтехника, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания и другое", - говорится в сообщении. Жители Карелии, представители органов власти и бизнес-сообщества во взаимодействии с Общероссийским Народным фронтом собрали необходимую помощь для подшефного района. "Посылки собирали жители Карелии, предприниматели, министерства и иные органы власти. Сегодня мы отправляем принтеры, многофункциональные устройства, большой ассортимент канцелярских товаров для школ Васильевки. В социальные и медицинские учреждения передадим средства личной гигиены, инвалидные коляски, медицинские матрасы, подушки, для органов местного самоуправления подготовили географические карты, флаги. Всего удалось собрать почти пять тонн груза", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина, слова которой приводятся в сообщении. Также в школы Васильевского района из Карелии направят волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи. Жителям подшефного района передадут около 100 килограммов продуктов питания, в том числе мед, собранный на пасеках Карелии. Ранее Карелия помогла образовательным учреждениям Васильевского района подготовиться ко Дню знаний – школьникам передали канцелярские товары и спортивный инвентарь. В июне сообщалось, что Карелия взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области, было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях.
https://ria.ru/20230921/stroymaterialy-1897773711.html
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запорожская область
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общество, запорожская область, республика карелия, общероссийский народный фронт
Общество, Запорожская область, Республика Карелия, Общероссийский народный фронт
Из Карелии направят вторую партию помощи в Запорожскую область

Карелия направит в Запорожскую область оргтехнику, медизделия и канцтовары

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВолонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске
Волонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Волонтер перемещает телегу с продуктовыми наборами на складе в Бердянске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Из Карелии в Васильевский район Запорожской области направят вторую партию помощи - оргтехнику, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Почти пять тонн груза передадут из Карелии в Васильевский район Запорожской области. Это уже вторая машина, которую направят в подшефный район. В ней – оргтехника, спортинвентарь, канцелярские товары, медицинские изделия, продукты питания и другое", - говорится в сообщении.
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Жители Карелии, представители органов власти и бизнес-сообщества во взаимодействии с Общероссийским Народным фронтом собрали необходимую помощь для подшефного района.
"Посылки собирали жители Карелии, предприниматели, министерства и иные органы власти. Сегодня мы отправляем принтеры, многофункциональные устройства, большой ассортимент канцелярских товаров для школ Васильевки. В социальные и медицинские учреждения передадим средства личной гигиены, инвалидные коляски, медицинские матрасы, подушки, для органов местного самоуправления подготовили географические карты, флаги. Всего удалось собрать почти пять тонн груза", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина, слова которой приводятся в сообщении.
Также в школы Васильевского района из Карелии направят волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи. Жителям подшефного района передадут около 100 килограммов продуктов питания, в том числе мед, собранный на пасеках Карелии.
Ранее Карелия помогла образовательным учреждениям Васильевского района подготовиться ко Дню знаний – школьникам передали канцелярские товары и спортивный инвентарь.
В июне сообщалось, что Карелия взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области, было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях.
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ОбществоЗапорожская областьРеспублика КарелияОбщероссийский народный фронт
 
 
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