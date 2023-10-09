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"Будет крах": в США рассказали, как Украина может подставить Байдена
"Будет крах": в США рассказали, как Украина может подставить Байдена - РИА Новости, 09.10.2023
"Будет крах": в США рассказали, как Украина может подставить Байдена
Ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, президент РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:07
2023-10-09T15:07
2023-10-09T19:52
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации, заявил американский журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway."Если они (конгресс США. — Прим. ред.) одобрят помощь на сто миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы. <…> Украина близка к краху, поэтому лучше этого не делать", — выразил он свое мнение.Никсон также подчеркнул, что режим Зеленского обречен."Очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. <…> Конфликт на последнем издыхании", — подытожил журналист.Ранее газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, чиновники говорят о сумме в размере ста миллиардов долларов.
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
"Будет крах": в США рассказали, как Украина может подставить Байдена
Журналист Никсон: США не стоит передавать Украине сто миллиардов долларов
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации, заявил американский журналист Гарланд Никсон в интервью
YouTube-каналу George Galloway.
"Если они (конгресс США. — Прим. ред.) одобрят помощь на сто миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы. <…> Украина близка к краху, поэтому лучше этого не делать", — выразил он свое мнение.
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
Никсон также подчеркнул, что режим Зеленского обречен.
"Очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. <…> Конфликт на последнем издыхании", — подытожил журналист.
Ранее газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, чиновники говорят о сумме в размере ста миллиардов долларов.
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