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ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК - РИА Новости, 09.10.2023
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14:39 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pomosch-1901515353.html
ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК
ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК - РИА Новости, 09.10.2023
ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК
Европейский союз обсуждает вопрос о влиянии последних событий в палестино-израильском конфликте на дальнейшую помощь палестинцам, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:39
2023-10-09T14:39
в мире
израиль
палестина
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европейский союз обсуждает вопрос о влиянии последних событий в палестино-израильском конфликте на дальнейшую помощь палестинцам, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. "Сейчас идет обсуждение того, как последние трагические события могут повлиять на нашу текущую и будущую помощь, на проекты развития в Палестине", - сказала она. Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС "не оказывает напрямую или косвенно финансовую помощь ХАМАС". По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, сотрудники миссии ЕС не пострадали в результате обострения ситуации в палестино-израильском конфликте. "Все наши сотрудник в безопасности. В том числе сотрудники, работающие в миссии на границе Газы", - сказал он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/lag-1901513345.html
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в мире, израиль, палестина, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК

Представитель ЕК: Евросоюз обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европейский союз обсуждает вопрос о влиянии последних событий в палестино-израильском конфликте на дальнейшую помощь палестинцам, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
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"Сейчас идет обсуждение того, как последние трагические события могут повлиять на нашу текущую и будущую помощь, на проекты развития в Палестине", - сказала она.
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенной израильским авиаударом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Генсек ЛАГ призвал добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине
Вчера, 14:34
Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС "не оказывает напрямую или косвенно финансовую помощь ХАМАС".
По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, сотрудники миссии ЕС не пострадали в результате обострения ситуации в палестино-израильском конфликте. "Все наши сотрудник в безопасности. В том числе сотрудники, работающие в миссии на границе Газы", - сказал он.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Вчера, 14:17
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров
Вчера, 14:05
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Вчера, 13:57
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасЕвросоюзЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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