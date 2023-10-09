ЕС обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине, сообщили в ЕК
Представитель ЕК: Евросоюз обсуждает вопрос о дальнейшей помощи Палестине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европейский союз обсуждает вопрос о влиянии последних событий в палестино-израильском конфликте на дальнейшую помощь палестинцам, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
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"Сейчас идет обсуждение того, как последние трагические события могут повлиять на нашу текущую и будущую помощь, на проекты развития в Палестине", - сказала она.
Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС "не оказывает напрямую или косвенно финансовую помощь ХАМАС".
По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, сотрудники миссии ЕС не пострадали в результате обострения ситуации в палестино-израильском конфликте. "Все наши сотрудник в безопасности. В том числе сотрудники, работающие в миссии на границе Газы", - сказал он.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.