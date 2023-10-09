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Количество пользователей-юрлиц PSB Corporate выросло более чем на 25% - РИА Новости, 09.10.2023
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17:17 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/polzovateli-1901562558.html
Количество пользователей-юрлиц PSB Corporate выросло более чем на 25%
Количество пользователей-юрлиц PSB Corporate выросло более чем на 25% - РИА Новости, 09.10.2023
Количество пользователей-юрлиц PSB Corporate выросло более чем на 25%
РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:17
2023-10-09T17:17
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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erid: 4CQwVszH9pUmpcpkeWk МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за 9 месяцев 2023 года увеличил количество пользователей системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) PSB Corporate (ПСБ Корпоративный) на 26% до 75 тысяч юридических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Такой рост обусловлен модернизацией продуктов и расширением функциональных возможностей системы ДБО PSB Corporate, в частности, модуля "Банковское сопровождение контрактов", говорится в сообщении. Теперь клиенты ПСБ могут заключить рамочный договор на банковское сопровождение любых контрактов, в том числе коммерческих. Такой договор позволяет банку вести сразу несколько контрактов клиента. При этом всем участникам цепочки кооперации доступно электронное подписание документов как с банком, так и между собой. При появлении у клиента новых контрагентов, они могут быть добавлены в цепочку кооперации через PSB Corporate, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также стало доступно создание реестра контрагентов клиента и автоматизация контроля рублевых платежных поручений. Ускорен процесс открытия счета и импорта контрактов банковского сопровождения, а верифицировать клиентские изменения в документах теперь можно в режиме онлайн. "Работа над расширением функционала системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate является одним из приоритетов цифровой трансформации ПСБ. Мы продолжаем искать новые решения, позволяющие дальше совершенствовать систему. ПСБ стал одним из первых банков в России, реализовавшим в системе ДБО возможность заключения рамочного договора на банковское сопровождение коммерческих контрактов. Такая услуга очень востребована среди корпоративных клиентов, которые предпочитают отправлять в банк сразу пулы контрактов на сопровождение, заключив лишь один рамочный договор заказчика. Это позволяет не только помочь действующим клиентам ускорить бизнес-процессы, но и привлечь новых клиентов", – цитирует пресс-служба директора департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Игоря Рамазанова. ах.ㅤРеклама Система дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate (18+) Рекламодатель: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ИНН 7744000912
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96
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7 495 645-6601
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псб (банк псб), промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Количество пользователей-юрлиц PSB Corporate выросло более чем на 25%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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erid: 4CQwVszH9pUmpcpkeWk
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за 9 месяцев 2023 года увеличил количество пользователей системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) PSB Corporate (ПСБ Корпоративный) на 26% до 75 тысяч юридических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Такой рост обусловлен модернизацией продуктов и расширением функциональных возможностей системы ДБО PSB Corporate, в частности, модуля "Банковское сопровождение контрактов", говорится в сообщении.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов
29 сентября, 18:55
Теперь клиенты ПСБ могут заключить рамочный договор на банковское сопровождение любых контрактов, в том числе коммерческих. Такой договор позволяет банку вести сразу несколько контрактов клиента. При этом всем участникам цепочки кооперации доступно электронное подписание документов как с банком, так и между собой. При появлении у клиента новых контрагентов, они могут быть добавлены в цепочку кооперации через PSB Corporate, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что также стало доступно создание реестра контрагентов клиента и автоматизация контроля рублевых платежных поручений. Ускорен процесс открытия счета и импорта контрактов банковского сопровождения, а верифицировать клиентские изменения в документах теперь можно в режиме онлайн.
"Работа над расширением функционала системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate является одним из приоритетов цифровой трансформации ПСБ. Мы продолжаем искать новые решения, позволяющие дальше совершенствовать систему. ПСБ стал одним из первых банков в России, реализовавшим в системе ДБО возможность заключения рамочного договора на банковское сопровождение коммерческих контрактов. Такая услуга очень востребована среди корпоративных клиентов, которые предпочитают отправлять в банк сразу пулы контрактов на сопровождение, заключив лишь один рамочный договор заказчика. Это позволяет не только помочь действующим клиентам ускорить бизнес-процессы, но и привлечь новых клиентов", – цитирует пресс-служба директора департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Игоря Рамазанова. ах.
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Система дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate (18+)
Рекламодатель: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
ИНН 7744000912
 
ПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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